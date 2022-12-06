Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

Звезда сериалов отправилась в оздоровительное путешествие на Бали.

Екатерина Тышкевич на Бали пообщалась с предсказателем / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, многие годы борется с изнурительной болезнью. Недавно она нашла лечение, после которого отправилась на Бали чтобы восстановить силы.

На острове она, среди прочего, посетила одну из местных святынь, в которой помолилась за благополучие Украины.

"Не буду вас много грузить фото с Бали, потому что понимаю что это не вовремя. Но этим событием хочу поделиться, так как в этом храме я молилась за родную Украину и ее скорейшую победу", - рассказала на своей странице в Instagram Тышкевич.

Также она общалась с одним из главных провидцев острова по имени Джати. Екатерина спросила у него о собственном здоровье. А вот о победе Украины в войне говорить с ним не решилась - побоялась ответа.

"Я не решилась… Боюсь услышать что-то не то… Я себе решила, что весной победа, а летом возвращаем Крым, пусть так и будет", - поделилась Екатерина.

Екатерина Тышкевич на Бали пообщалась с предсказателем / instagram.com/mrsketrin

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

Также внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые высказался о позорном бегстве из Украины - объяснил свой поступок и пожаловался на жизнь кочевника.

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