УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

6 декабря 2022, 20:33
Звезда сериалов отправилась в оздоровительное путешествие на Бали.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич на Бали пообщалась с предсказателем / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, многие годы борется с изнурительной болезнью. Недавно она нашла лечение, после которого отправилась на Бали чтобы восстановить силы.

На острове она, среди прочего, посетила одну из местных святынь, в которой помолилась за благополучие Украины.

"Не буду вас много грузить фото с Бали, потому что понимаю что это не вовремя. Но этим событием хочу поделиться, так как в этом храме я молилась за родную Украину и ее скорейшую победу", - рассказала на своей странице в Instagram Тышкевич.

Также она общалась с одним из главных провидцев острова по имени Джати. Екатерина спросила у него о собственном здоровье. А вот о победе Украины в войне говорить с ним не решилась - побоялась ответа.

"Я не решилась… Боюсь услышать что-то не то… Я себе решила, что весной победа, а летом возвращаем Крым, пусть так и будет", - поделилась Екатерина.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич на Бали пообщалась с предсказателем / instagram.com/mrsketrin

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

Также внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые высказался о позорном бегстве из Украины - объяснил свой поступок и пожаловался на жизнь кочевника.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:47

У Зеленского резко прошлись по результатам "спецоперации" РФ

20:33

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

20:07

"Повисло на соплях": Арестович о жалкой судьбе Крымского мостаВидео

19:58

Унитаз будет сверкать и вечно пахнуть: как почистить туалет газировкой и зубной пастойВидео

19:56

"Надо чаще говорить": политолог объяснил, зачем Шольцу поддерживать связь с ПутинымВидео

Реклама
19:53

"Каждый из нас имеет свою личную историю": Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

19:46

"Если проживем зиму": украинцам дали пугающий прогноз новых отключений электроэнергииВидео

19:32

На Донбассе оккупанты казнили сбежавших с позиций зеков-дезертировВидео

19:18

Как полезные идиоты помогают Путину в Украинемнение

19:06

"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

19:05

"Мы не можем": Грузия наотрез отказалась предоставлять Украине военную помощьВидео

18:57

Когда уже все надоело: 5 хитростей, которые сделают дом уютней

18:56

"Гарантии безопасности" для РФ: у Зеленского жестко ответили на странное предложение МакронаВидео

18:48

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

18:43

"Зеленого света" не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

18:34

Больного Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки

18:30

Пропагандисты выдвинули Галкину обвинение: Пугачева с семьей получили гражданство Израиля незаконно

18:26

Взрывы на авиабазах РФ: появились спутниковые фото после удара беспилотникаВидео

18:25

Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год КроликаВидео

18:21

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

Реклама
18:02

"В РФ об этом уже знают": Буданов заявил, что россиян начали готовить к неизбежному поражению в войнеВидео

17:54

Украина может достать до Москвы: в РФ боятся новых ударов БПЛА – The GuardianВидео

17:49

Мадонна засветилась в обнимку с российской оппозиционеркой в футболке с русскими матами

17:18

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

17:13

Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая

17:11

В Донецке погибли судья-предатель и "депутат ДНР": что известно об уничтоженных коллаборантахВидео

17:03

В МВД рассказали, будут ли украинцам вручать повестки на блокпостах

16:59

Выдавленные складки на спине: Успенская пытается перещеголять свою дочь в привлекательности

16:54

"Это вынужденный шаг": в "Укрэнерго" указали срок, когда восстановят сеть после атаки РФ 5 декабряВидео

16:53

Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел УкраиныВидео

16:40

К каждой бочке пропагандистская затычка: Симоньян влезла в скандал с Лаймой Вайкуле

16:40

В разведке назвали сроки старта новой масштабной волны мобилизации в РФВидео

16:38

"Сыну желали взорваться на мине": Ефросинина рассказала о хейте из-за языкового скандалаВидео

16:26

О химчистке и дорогих средствах можно забыть: 3 дешевые способа вывести пятна

16:15

РФ потеряла 2 самолета Ту-95МС из 20 работающих во время удара по аэродрому "Энгельс" – Defense ExpressВидео

16:14

Новый 2023 год: где и как встречать, что приготовить и как украсить домВидео

16:10

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

16:05

Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

16:01

"Уничтожение военного потенциала": Шойгу выдал бред насчет ракетных ударов по УкраинеВидео

16:00

"Не делайте из мухи слона": Макрон вновь заговорил о "гарантиях безопасности" для РФВидео

Реклама
15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще один внедорожник

15:43

Сметают со стола за 5 минут: невозможно вкусные рецепты изысканных блюд на Новый год 2023Видео

15:31

Ракетный удар РФ по Украине: системы IRIS-T и NASAMS перехватили 100% ракет врагаВидео

15:30

"Мы денег не просим": Галкин рассказал, как им воспользовались мошенникиВидео

15:13

Тарзан показал, с кем спит в постели, пока Королёвой нет дома

15:11

Взрыв на аэродроме в РФ: в ВСУ рассказали о значительном сокращении способностей оккупантовВидео

15:05

"Господи, прости этих жалких тварей": Пугачева рассказала, как выносит травлю

15:05

Гороскоп на завтра 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

14:59

"Выйдут в полный ноль": в ГУР оценили запас ракет в РФ для новых ударовВидео

14:48

Умер украинский актер и звезда фильмов "Узник замка ИФ" и "Д'Артаньян и три мушкетера"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять