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"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

24 августа 2021, 14:38

В 2021 году мы отмечаем 30-летие независимости Украины. Украинские звезды очень красноречиво поздравили свою страну и жителей с праздником.

Dzidzio
Dzidzio / instagram.com/dzidzio/

В 1991 году Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 2021 году Украина отмечает 30 лет независимости - в столице прошел торжественный парад, а еще с 22 августа начались масштабные концерты, посвященные празднику.

С утра 24 августа украинские звезды начали поздравлять страну и украинцев с праздником. В Instagram они пишут свои поздравления с праздничными нарядными фото.

"Мої любі, всіх вітаю зі святом Незалежності! Давайте спільно, разом з добрими справами, будемо примножувати авторитет і могутність нашої країни. Нехай не вичерпується джерело нашої віри і любові до рідної землі", - пишет Tayanna.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"З Днем Народження, Україно! Ти особлива! Така неймовірно красива, щира, талановита, душевна, різноманітна, співоча та мелодійна. Люблю. А ми сьогодні у Могилів-Подільску! До зустрічі", - поздравила Настя Каменских Украину.

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Олег Винник
Олег Винник / Instagram

"Квітуча! Пахуча! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна!!! ?? З Днем Незалежності! Люблю", - признался Олег Винник ко Дню независимости.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

"З Днем Незалежності України! Пишаюся тим, що я українка!", - написала Sonya Kay.

The Hardkiss
The Hardkiss / Instagram

"З Днем Незалежності! Щасливі народитися у найкрасивішій і найкращій країні. Розвиваємося і працюємо, щоби ти, Україно, нами пишалася", - поздравила Юля Санина со всеми членами группы The Hardkiss.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / Instagram

"Вітаємо усіх з Днем Незалежності України. Нехай наші серця наповнюються радістю і гордістю за нашу державу! Любімо її! Бо вона у нас одна! Зі святом", - пожелала Ирина Федишин.

Dzidzio
Dzidzio / Instagram

"Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності!", - написал Dzidzio, и в своем после добавил гимн Украины в своем исполнении.

Тарас Тополя и Антитіла
Тарас Тополя и Антитіла / пресс-служба

"Козацькому роду нема переводу! Сьогодні саме той день, щоб показати усім ваші красиві вишиванки. Слава Україні! Героям Слава!. Люба Україно! Ми, ровесники Твоєї Незалежності, вітаємо Тебе з тридцятим днем народження. Ти маєш все для того, щоб бути щасливою, вільною, незалежною. Прекрасну природу, розумний, світлий працьовитий народ! Ти – наше багатство а ми – Твоє! Ти надихаєш жити, творити і боротися за Тебе! Знай, щоб не сталося – ми поруч! Наші діти і діти наших дітей будуть виховані у дусі свободи, за яку тисячоліттями боролися наші предки і продовжують боротися наші сучасники! Любимо Тебе, віримо в Тебе і співаємо про Тебе! З Днем Незалежності жовто-блакитна мати. З Днем Незалежності, Україно!", - поздравили Украину с независимостью музыканты из группы Антитіла, позирую в горах в вишиванках

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram

"Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності! Слава Україні!", - написал Святослав Вакарчук.

Катерина Осадчая и Юрий Горбунов
Катерина Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram

"З Днем народження, Україно! 30 років це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!!!!", - написала Катерина Осадчая, позируя с мужем Юрием Горбуновым.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / Instagram

" Днем Незалежності, Україно! Така різна, і така кохана! Я об’їздила тебе майже всю, але з радістю повертаюсь до улюблених місць та відкриваю нові. МНОГАЯ літа! Слава Україні!", - пишет Соломия Витвицкая

Vera Kekelia
Vera Kekelia / Instagram via Marta Adamchuk

"Зі Святом Незалежності, Україно. Нехай наші діти ростуть в мирному і радісному світі;)", - поздравила украинцев Вера Кекелия и показала трогательное фото с сыном.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Instagram

"Україно, з Днем Народження??! З Днем твоєї незалежності! Молода, впевнена в собі і квітуча! Дай Бог, нам сил, мудрості, терпіння і вміння тебе возвеличувати! Найщиріші обійми нашим янголам охоронцям, які з кожним днем ближче до перемоги! Дякую за наше мирне небо, яке ви охороняєте ціною життя! Дякую добровольцям, які перші пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана України загоїться. Сьогоднішній день є важливим для кожного з нас! Вітаю! Всім добра", - пожелала Анастасия Приходько.

Напомним, что после торжественного парада и церемонии награждения украинцев ждет интригующий концерт на Олимпийском ко Дню независимости, на котором будет большинство украинских звезд.

viber
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