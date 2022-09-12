"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевы

Похороны Елизаветы / royal.uk

12 сентября с королевой Елизаветой II прощаются жители Шотландии, где она и скончалась.

Гроб Елизаветы II пронесли по улицам Эдинбурга, чтобы каждый мог проститься с монархом. Однако не обошлось без скандала.

Пока толпа людей плакала и прощалась с королевой, один из наблюдателей позволил себе оскорбить члена королевской семьи.

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Юноша громко выкрикнул: "Ты - больной старик!".

Как выяснилось, нелестные слова адресовались принцу Эндрю, который сопровождал похоронный кортеж.

Выходку молодого человека толпа не оценила. Некоторые стали толкать хулигана и высказывать свое неодобрение.

"Отвратительно!", - кричали люди.

Полиция занялась хулиганом, а позже стало известно, что его арестовали.

Скандал с сыном Елизаветы II

Таким образом молодой человек напомнил принцу Эндрю о деле с домогательством. В прошлом году второго сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Секс-скандал отразился на положении герцога Йоркского. Он лишился воинского звания, а также патронажа. На церемонии прощания принц единственный из наследников явился без военной формы.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.

Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", - сказал король.

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