"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевы

Как выяснилось, нелестные слова адресовались принцу Эндрю, который сопровождал похоронный кортеж.
12 сентября с королевой Елизаветой II прощаются жители Шотландии, где она и скончалась.
Гроб Елизаветы II пронесли по улицам Эдинбурга, чтобы каждый мог проститься с монархом. Однако не обошлось без скандала.
Пока толпа людей плакала и прощалась с королевой, один из наблюдателей позволил себе оскорбить члена королевской семьи.
Юноша громко выкрикнул: "Ты - больной старик!".
Как выяснилось, нелестные слова адресовались принцу Эндрю, который сопровождал похоронный кортеж.
Выходку молодого человека толпа не оценила. Некоторые стали толкать хулигана и высказывать свое неодобрение.
"Отвратительно!", - кричали люди.
Полиция занялась хулиганом, а позже стало известно, что его арестовали.
Скандал с сыном Елизаветы II
Таким образом молодой человек напомнил принцу Эндрю о деле с домогательством. В прошлом году второго сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.
Секс-скандал отразился на положении герцога Йоркского. Он лишился воинского звания, а также патронажа. На церемонии прощания принц единственный из наследников явился без военной формы.
Смерть королевы Елизаветы II
Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.
Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.
"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", - сказал король.
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