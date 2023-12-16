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Турецкий "Мастер Шеф" назвал борщ "русским супом"

Алена Кюпели
16 декабря 2023, 08:35
Турецкое развлекательное шоу назвало традиционное украинское блюдо - "русским".
В Турции назвали Борщ -
В Турции назвали Борщ - "русским супом / Коллаж Главред, фото Instagram/masterchefturkiye

Турецкая версия программы "Мастер шеф", которая выходит на одном из турецких телеканалов, в рамках одного из заданий назвала украинская Борщ "русским супом".

Ведущий озвучил задание для участников, которые должны были приготовить "русский суп - борщ".

Фрагмент программы можно посмотреть в Instagram проекта:

видео дня

Допис, поширений MasterChef Türkiye (@masterchefturkiye) Отрывок программы вызвал огромный резонанс среди украинских комьюнити, проживающих в Турции. Украинцы буквально завалили эпизод комментариями о том, что Борщ - это украинское блюдо и не имеет ничего общего с террористом - Россией.

Отрывок программы вызвал огромный резонанс среди украинских комьюнити, проживающих в Турции. Украинцы буквально завалили эпизод комментариями о том, что Борщ - это украинское блюдо и не имеет ничего общего с террористом - Россией.

Украинцы пожаловались на турецкий Мастер Шеф
Украинцы пожаловались на турецкий Мастер Шеф / Скриншот Instagram

К слову, турецкий "Мастер Шеф" уже не в первый раз ставит задание приготовить "русские" блюда. Недавно там было задание приготовить "самый простой русский свадебный торт". Имелся ввиду Наполеон.

Кроме того, турецкая версия несколько отличается от украинского шоу. В частности, турецкий "Мастер шеф" сильно сфокусирован на традиционных блюдах и рецептах, в то время, как украинский формат знакомил и зрителей, и участников программы со многими кухнями мира.

Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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