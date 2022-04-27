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Туалетную бумагу и картины: СМИ узнали, что брал в поездки принц Чарльз

27 апреля 2022, 12:30

Принц Чарльз особа королевская и капризная, в отличие от Королевы.

Принц Чарльз
Принц Чарльз не ездит в поездки без кровати / Reuters

Принц Чарльз любит жить как король. В книге "Дворцовые записки", которые выйдут завтра, автор Тина Браун рассказывает, что наследник престола путешествует стильно, даже если это просто пребывание в загородном доме друга.

По информации Page Six, принц путешествовал с ортопедической кроватью, сиденьем для унитаза, а также туалетной бумагой определенной марки подвида "Velvet". Кроме того, он возит с собой две картины, на которых изображены шотландские пейзажи.
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"Если он выезжал, чтобы остановиться в загородных домах друзей, накануне к нему прибыл грузовик, который доставлял его кровать, мебель и даже картины", — пишет Браун.

Чарльз также заранее оговаривал свои предпочтения в меню, в отличие от королевы, которая всегда ела то, что подавали. Иногда королевская особа приезжала на ужин со своим офицером охраны, у которого был предварительно смешанный мартини, готовый к передаче дворецкому, который затем подавал его Чарльзу "в его собственном стакане".

О сексе

Браун также пишет, что когда Чарльз в свои 22 года встретил Камиллу Паркер Боулз, он был мгновенно поражен, и они испытали сильную страсть, хотя Камилла была намного более опытна, чем Чарльз, в спальне и даже давала ему полезные советы.

"Представь, что я лошадка-качалка, — говорила она, чтобы победить его раннюю неуверенность в постели", — отмечает Браун.

Они часто устраивали тайные свидания в доме бабушки Камиллы, миссис Кьюбитт.

Однажды ее бабушка заметила, что Камилла бродит по дому в застегнутых английской булавкой джинсах. Когда миссис Кьюбит спросила, не может ли ее внучка переодеться во что-то более подходящее для будущего короля Англии, заявив: "Я даже вижу нижнее белье", Камилла, как говорят, ответила: "О, Чарльз не будет возражать против этого".

viber
Принц Чарльз
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