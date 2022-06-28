Трагически погибла звезда сериала "Скорая помощь" Мэри Мара

Мэри Мара. Фото Mirror

В США погибла актриса Мэри Мара, актриса, которая прославилась ролью в популярном сериале "Скорая помощь".

По данным полиции штата Нью-Йорк, Мэри Мара утонула, сообщает Mirror.

Актриса была обнаружена воскресным утром в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент, который находится примерно в 90 милях к северу от Сиракуз.

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Полицейские отреагировали на сообщение о возможном утоплении около 8 утра и по прибытии обнаружили тело в воде.

Считается, что Мэри навещала свою сестру и занималась спортом в реке.

Представитель звезды подтвердил Fox News Digital печальную новость и сообщил изданию: "Мэри была одной из лучших актрис, которых я когда-либо встречал. У нее было потрясающее чувство юмора и уникальный взгляд на жизнь. Я до сих пор помню, как впервые увидел ее на сцене в "Безумном лесу" в 92 году. Она была совершенно очаровательной, любимой, и нам ее будет не хватать".

Предварительное расследование, как сообщается, не выявило признаков насильственной смерти.

Напомним, Поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности). Именно такую информацию озвучил русским СМИ концертный директор исполнителя - Аркадий Кудряшов.