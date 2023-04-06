УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекра

6 апреля 2023, 12:44
Предательница Регина Тодоренко якобы оказалась в тупиковой ситуации и не имеет другого выхода.
Влад Топалов с отцом и Сергеем Лазаревым
Влад Топалов с отцом и Сергеем Лазаревым / Фото novochag.ru

Украинский блогер Беспалов, который на днях на своем YouTube канале опубликовал "сенсационное" интервью об отношениях Потапа и Насти Каменских, решил поделиться новым эксклюзивом.

Отметим, что у блогера сомнительные источники информации, которых он называет "котята". Под этим словом он имеет ввиду своих фоловеров, которые и "сливают" ему информацию о разных звездах. Конечно же, анонимно.

На этот раз, героем сюжета стала еще одна предательница, одесситка Регина Тодоренко, которая с начала войны террористической России против Украины, все делает вид, что ничего не случилось. Многие обвиняли ее в малодушии и нежелании расставаться с российскими деньгами и мужем-россиянином (Влад Топалов - авт.), но вот у Беспалова есть своя версия. Он полагает, что Тодоренко и хочет сбежать из России, но ей мешает ее муж-абьюзер и его влиятельный отец, которого певица и ведущая боится.

видео дня

Так, по словам "котенка", который долгое время работал с отцом Топалова, Тодоренко финансово зависит от семьи своего мужа. Якобы накануне свадьбы Тодоренко и Топалова, отец поставил своему сыну условие, чтобы тот прекратил вести свой предыдущий образ жизни, покончил с зависимостями, женился и родил детей. И якобы периферийная дурнушка Тодоренко "клюнула" на мажора-Топалова.

"Тодоренко попала в тупиковую ситуацию и сейчас живет в страхе. Во-первых, Топаловы ее жестко бьют морально. Во-вторых, иногда колотят. Единственный выход – забирать детей и тайно покинуть страну. Но, как мне говорит подруга Регины, она боится отца Влада. Слишком большие связи и ее достанут отовсюду", – цитирует Беспалов своих "котят".

К финансовым трудностям "котята" относят провал книги Тодоренко, которую она "украла" у автора и ряд других проблем.

Интересно, что отец Влада Топалова - Михаил, родился в Харькове. Позже он построил свою карьеру в России, и даже продюсировал музыкальную группу, в которой Топалов пел вместе с другим путинистом Сергеем Лазаревым.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа). В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Ранее также Тодоренко заявила о проблемах со своим мужем-россиянином, певцом Владом Топаловым. У пары был момент, когда они оказались на грани развода. "Я тогда выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - говорит Тодоренко.

Вас также может заинтересовать:

Регина Тодоренко Регина Тодоренко. Влад Топалов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:20

"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатора

13:14

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала разводВидео

12:56

"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналистВидео

12:44

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекраВидео

12:21

Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:12

Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платьеВидео

12:07

Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении в войнеВидео

12:06

Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

12:04

Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

Реклама
11:58

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

11:50

У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

11:43

Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

11:35

"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смертьВидео

11:15

Гороскоп на завтра 6 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

11:13

Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МПВидео

11:08

У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка БританииВидео

11:05

Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходыВидео

11:00

"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" ТатарскогоВидео

10:40

Тайные знаки внимания мужчин: признаки, что вы ему очень нравитесь

10:13

Путин должен умереть, чтобы в России сменилась власть - журналистВидео

Реклама
10:07

Состояние тяжелое: у Сильвио Берлускони диагностировали рак кровиВидео

10:00

Гороскоп на сегодня 6 апреля 2023: Рыбам – неизвестность, Близнецам - восторгВидео

09:59

Без вреда для здоровья: какая максимальная суточная доза сахара для человека

09:58

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ

09:50

Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в АльянсеВидео

09:27

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

09:23

"На Москву полетят 200-300 дронов": астролог назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войнеВидео

09:05

В ЕС не могут выбрать производителей снарядов для ВСУ - PoliticoВидео

09:02

"Самая мудрая позиция": Собчак рассказала, почему молчит ЛеонтьевВидео

09:00

Украине придется ждать исчезновения Путина, распада и войны в России пока не будет – ГанницкийЭксклюзив

08:56

Мощная "бавовна" в Мелитополе: взрывы прогремели на военной базе оккупантов

08:18

Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступления - Reuters

08:09

Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

07:43

Старые крышки от консервации - сокровище: как их используют повторно

07:28

"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина - ГудковВидео

07:27

Украина будет готова вести переговоры по Крыму: у Зеленского назвали условиеВидео

06:51

Китай открестился от "безграничной дружбы" с РФ - аналитики ISW

06:30

Для повторения сталинского террора всё готовомнение

05:00

Разъярённая российская актриса прямо на сцене плюнула в лицо партнеру по спектаклю

04:10

Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавруВидео

Реклама
03:25

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

03:20

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

02:42

"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площадиВидео

02:10

Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

01:37

Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

00:51

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники возмущены

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять