"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекра

Предательница Регина Тодоренко якобы оказалась в тупиковой ситуации и не имеет другого выхода.

Влад Топалов с отцом и Сергеем Лазаревым / Фото novochag.ru

Украинский блогер Беспалов, который на днях на своем YouTube канале опубликовал "сенсационное" интервью об отношениях Потапа и Насти Каменских, решил поделиться новым эксклюзивом.

Отметим, что у блогера сомнительные источники информации, которых он называет "котята". Под этим словом он имеет ввиду своих фоловеров, которые и "сливают" ему информацию о разных звездах. Конечно же, анонимно.

На этот раз, героем сюжета стала еще одна предательница, одесситка Регина Тодоренко, которая с начала войны террористической России против Украины, все делает вид, что ничего не случилось. Многие обвиняли ее в малодушии и нежелании расставаться с российскими деньгами и мужем-россиянином (Влад Топалов - авт.), но вот у Беспалова есть своя версия. Он полагает, что Тодоренко и хочет сбежать из России, но ей мешает ее муж-абьюзер и его влиятельный отец, которого певица и ведущая боится.

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Так, по словам "котенка", который долгое время работал с отцом Топалова, Тодоренко финансово зависит от семьи своего мужа. Якобы накануне свадьбы Тодоренко и Топалова, отец поставил своему сыну условие, чтобы тот прекратил вести свой предыдущий образ жизни, покончил с зависимостями, женился и родил детей. И якобы периферийная дурнушка Тодоренко "клюнула" на мажора-Топалова.

"Тодоренко попала в тупиковую ситуацию и сейчас живет в страхе. Во-первых, Топаловы ее жестко бьют морально. Во-вторых, иногда колотят. Единственный выход – забирать детей и тайно покинуть страну. Но, как мне говорит подруга Регины, она боится отца Влада. Слишком большие связи и ее достанут отовсюду", – цитирует Беспалов своих "котят".

К финансовым трудностям "котята" относят провал книги Тодоренко, которую она "украла" у автора и ряд других проблем.

Интересно, что отец Влада Топалова - Михаил, родился в Харькове. Позже он построил свою карьеру в России, и даже продюсировал музыкальную группу, в которой Топалов пел вместе с другим путинистом Сергеем Лазаревым.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа). В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Ранее также Тодоренко заявила о проблемах со своим мужем-россиянином, певцом Владом Топаловым. У пары был момент, когда они оказались на грани развода. "Я тогда выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - говорит Тодоренко.

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