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"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

Сергей Кущ
19 сентября 2023, 09:31 обновлено 19 сентября, 09:31
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Игорь Николаев в экстренном порядке был госпитализирован в реанимацию.
В РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева
В РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева / Фото: скриншот YouTube

63-летний певец и композитор Игорь Николаев на днях был госпитализирован. Как выяснилось, у артиста диагностировали проблемы с сердцем и другими жизненно важными органами.

Менеджеры Николаева спешно переносят давно запланированные гастроли аж на 2024 год, его супруга продолжает хранить молчание. Тем временем журналист и друг артиста Отар Кушанашвили призывает молиться за Игоря Николаева.

"Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела "только ты не умирай, только ты дольше живи". Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к мольбе? Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца", - заявил Кушанашвили.

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Напомним, накануне стало известно, что Николаев в экстренном порядке был госпитализирован в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.

По информации пропагандистского издания Стархит, российский певец перенес обширный инфаркт. Родных к нему не пускают.

Инсайдеры говорят, что автор хита "Дельфин и русалка" имеет серьезные проблемы с сердцем — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тоже неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним.

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