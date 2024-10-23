"Тогда я и не подозревала": молчунья Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина и рассекретила, чем занимается

Надежда Мейхер активно пишет стихи и прозу.

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Надежда Мейхер рассказала, как она проявляется в своих стихах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надежда Мейхер

Кратко:

Надежда Мейхер переименовала свою страницу в соцсетях

Певица стала писательницей

Мейхер решила использовать русский язык в новой публикации

Украинская певица Надежда Мейхер, которая предпочитает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, взяла фамилию мужа-россиянина Михаила Уржумцева и рассказала о своем занятии.

Свою страницу в соцсетях певица подписала новой фамилией – Уржумцева и заявила, что пишет "божественные послания".

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"В 2006-м я начала писать стихи, прозу. За несколько лет было много написано, около 200. Тогда для меня это стало не только отдушиной, но и осознанием, что стихи я не придумывала, они проявлялись из пространства, к которому я автоматически подключалась. И через призму жизненного и мистического опыта рождались пророческие, кармические, жизненно-ироничные строки. Тогда я и не подозревала, что это было обучение высшими силами того, что проявляется через меня сейчас, – божественные послания, которые создаются как для всех, так и по запросу, индивидуально", - написала Надежда в публикации.

Отметим, пост артистка написала на русском языке, а вот в рекламе нарядов, которые она создает, Мейхер использует украинский язык.

Кто такая Надежда Мейхер? Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".

Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессором РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".

Надежда Мейхер - последние новости по теме

Отметим, ранее Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

А также известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

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