Тодоренко показала свой целлюлит у пальмы

Телеведущая Регина Тодоренко стала у пальмы и показала всем, что, наверное, не занимается спортом.

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Регина Тодоренко / скриншот

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая малодушно молчит о том, что в ее стране идет война и осуществляется геноцид украинского народа Россией, показала свою филейную часть у пальмы.

Сказать, что там есть чем хвастаться - сложно. Ведь то, что у Тодоренко ниже спины, выглядит рыхло и целлюлитно.

Отметим, что на своей странице в Instagram, певица постит кадры из своего отдыха в Дубае. Судя по тому, что отметка отеля сопровождает каждую сториз, предательница Украины приехала отдыхать по бартеру вместе с детьми.

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Регина Тодоренко у пальмы / Фото Не Малахов

Кстати, фото успел заскринить российский пропагандистский паблик "Не Малахов". Позже артистка удалила неудачную фотографию.

Напомним, ранее Тодоренко устроила бесноватые танцы в эфире одного из российских шоу. Там она находится в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым и такой же любительницей войны - Валерией. Так, Тодоренко, которая счастливо живет свою жизнь в России, показала, как она умеет извиваться. На видео также попал момент, как она пытается вскарабкаться на Киркорова, используя его в качестве пилона.

Отметим, Главред сообщал о том, что украинский блогер Беспалов, ссылаясь на свои источники вывел на чистую воду предательницу Тодоренко. По его словам, она бы хотела сбежать из России но якобы опасается гнева своего мужа Влада Топалова и его влиятельного свекра.

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