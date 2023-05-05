УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тодоренко показала свой целлюлит у пальмы

Алена Кюпели
5 мая 2023, 16:53 обновлено 5 мая, 16:58
117
Телеведущая Регина Тодоренко стала у пальмы и показала всем, что, наверное, не занимается спортом.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / скриншот

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая малодушно молчит о том, что в ее стране идет война и осуществляется геноцид украинского народа Россией, показала свою филейную часть у пальмы.

Сказать, что там есть чем хвастаться - сложно. Ведь то, что у Тодоренко ниже спины, выглядит рыхло и целлюлитно.

Отметим, что на своей странице в Instagram, певица постит кадры из своего отдыха в Дубае. Судя по тому, что отметка отеля сопровождает каждую сториз, предательница Украины приехала отдыхать по бартеру вместе с детьми.

видео дня

Регина Тодоренко у пальмы
Регина Тодоренко у пальмы / Фото Не Малахов

Кстати, фото успел заскринить российский пропагандистский паблик "Не Малахов". Позже артистка удалила неудачную фотографию.

Напомним, ранее Тодоренко устроила бесноватые танцы в эфире одного из российских шоу. Там она находится в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым и такой же любительницей войны - Валерией. Так, Тодоренко, которая счастливо живет свою жизнь в России, показала, как она умеет извиваться. На видео также попал момент, как она пытается вскарабкаться на Киркорова, используя его в качестве пилона.

Отметим, Главред сообщал о том, что украинский блогер Беспалов, ссылаясь на свои источники вывел на чистую воду предательницу Тодоренко. По его словам, она бы хотела сбежать из России но якобы опасается гнева своего мужа Влада Топалова и его влиятельного свекра.

Вас также может заинтересовать:

Регина Тодоренко
Реклама

Главное за день

"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФ

"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФ

17:36 Мир
Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

17:28 Украина
Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУ

Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУ

16:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:50

"В списке на обмен с января": Россия цинично не отпускает с плена журналиста УНИАН

17:36

"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

17:28

Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

17:19

Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

16:53

Тодоренко показала свой целлюлит у пальмы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:51

Еле ходит, с трудом переодевается: путинист Газманов начал завидовать КиркоровуВидео

16:45

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

16:42

Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУВидео

16:29

Берлин опасается флагов Украины и России: 8 и 9 мая продлится запрет

Реклама
16:21

"Алла, как всегда, на высоте": Вайкуле пояснила, зачем Пугачева срочно вернулась в МосквуВидео

16:10

"Тварь, мразь": Соловьев жестко обозвал Пугачеву после её возвращения в Москву

16:03

"Это уже было паллиативное лечение": муж Русланы Писанки рассказал о последних днях актрисыВидео

16:00

Россия взяла журналиста Хилюка в заложники и упорно не отдает его по непонятным причинам - ГанницкийЭксклюзив

15:58

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

15:52

"Может прилететь": американцы дали понять Путину, что знают, где находятся бункеры - ЖдановВидео

15:51

Иммунитет клана Путина рушится, Россия теряет контроль над регионами – ПодолякВидео

15:37

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

15:34

"Кремль, спишь?" - "Украинская команда" передала дроны с посланиями оккупантам 204-му батальону ТрО

15:18

Популярная американская актриса Мег Райан удивила жутким видомВидео

15:15

"Украина победит РФ только в сказке": пропутинский премьер Венгрии Орбан "отличился" бредовой мысльюВидео

Реклама
15:12

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

15:03

"Вы что несете, мрази?": пропагандисты в истерике собачатся из-за "бавовны" в РФВидео

15:01

РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - МалярВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

14:39

"Поздравляем с 9 мая, Слава Украине": Жданов сделал прогноз об акции БПЛА над Красной площадьюВидео

14:38

Настя Каменских расплакалась прямо на сцене: как Потап поздравил певицуВидео

14:38

В ВСУ опровергли информацию насчет уничтожения ракеты Кинжал комплексом Patriot

14:29

Для чего пьют чай с чабрецом: новые сведения об ароматном напитке приведут в изумлениеВидео

14:15

Пригожин не может захватить Бахмут до 9 мая: в ГУР и ВСУ объяснили, почему "вагнеровцы" будут бежатьВидео

14:09

Фильм ужасов: женщина купила дом, кишащий ядовитыми змеями

13:59

Лунное затмение 5 мая: Влад Росс рассказал, для каких знаков оно будет судьбоноснымВидео

13:27

Уголовник полгода отвоевал в ЧВК Вагнер и по возвращению в РФ с подельниками убил двух аниматоров

13:01

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

12:56

"Контрнаступление уже началось": в Силах обороны прокомментировали "вбросы"Видео

12:35

"Иуда": вице-мисс Киева оскорбила Зеленского и ждет победы РоссииВидео

12:24

"Даже вороны должны были летать по пропускам": Жданов объяснил уязвимость Кремля перед атакойВидео

12:22

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: в Кремле отреагировали на истерику Пригожина

12:19

Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – ЖдановВидео

11:56

Будут ли летом отключать свет: в "Укрэнерго" дали неожиданный прогнозВидео

11:35

РФ убила дочь известного отоларинголога: Лиза Невара скончалась в больнице после атаки на КраматорскВидео

Реклама
11:23

Подрывы на железной дороге РФ могут продолжиться: разведка Британии объяснила о последствияхВидео

11:13

Могут ли уволить с работы, если нет военного билета: ответ юристаВидео

11:12

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"Видео

10:49

Пошла борьба за власть в России после Путина, пауки начинают уничтожать друг друга – Пионтковский

10:46

Головоломка поставила в тупик 48% людей: нужно найти 5 отличий между картинками

10:45

Мощные взрывы и сильный пожар: на Кубани второй день подряд "бавовна" на НПЗВидео

10:27

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

10:23

Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в ЛиверпулеВидео

10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить ПутинаЭксклюзив

10:12

"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять