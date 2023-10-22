Тина Кароль без макияжа засветила пресс с рельефными кубиками

Украинская певица Тина Кароль раньше изнуряла себя диетами чтобы соответствовать "нормам" красоты, которые приняты в мире шоу-бизнеса. Со временем она научилась прислушиваться к своему организму, и с тех пор имеет безупречные, подтянутые формы.
Артистка стала фанаткой спорта и йоги - ей покоряются спортзалы, доски с гвоздями и сложнейшие асаны. Но все это Кароль делает в первую очередь из любви к себе и своему телу.
И, глядя на ее свежие снимки, можно смело заявить, что ей отвечают взаимностью. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото из гримерки, которым ошеломила свою армию фанатов.
На снимке Тина без макияжа и с пучком на затылке позирует в зеркале в светлых джинсах и сером топе. Живот певицы остался обнаженным, и на нем отчетливо вырисовываются кубики пресса с привлекательным, атлетическим рельефом. Такой физической форме позавидовали бы многие.
Ранее украинская актриса кино и театра, звезда "Сватов" Анна Кошмал показала фантастическую физическую форму - артистка встала на голову и спиной к зеркалу умудрилась сделать сэлфи.
Восхитительным сэлфи другого рода также похвасталась Марина Бех-Романчук. Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом в купальнике на фото из ванной комнаты.
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