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Теперь официально: Джиджи Хадид элегантно подтвердила роман с бывшим Ирины Шейк

Анна Подгорная
6 мая 2025, 01:30
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Хадид и Купер перестали скрывать, что они - пара.
Джиджи Хадид, Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли Купер - пара официально подтвердила роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • О романе между Джиджи Хадид и Брэдли Купером известно с 2023 года, однако пара не делала официальных заявлений об этом
  • Манекенщица заявила о своих нежных чувствах публично в День своего рождения

Американская супермодель Джиджи Хадид на днях отпраздновала свое 30-летие. По этому случаю была организована вечеринка в близком кругу манекенщицы.

Снимки с торжества появились в ее блоге в Instagram. На них впервые официально появился 50-летний актер Брэдли Купер - пара страстно целовалась на фоне именинного торта.

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"Мне так повезло, что мне уже 30! Я чувствую, как мне повезло за каждую высокую и низкую ступень, за все уроки и подарки, которые они мне принесли. Я чувствую себя такой счастливой! Мне так повезло быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей! Я отлично провела время, празднуя, и это счастье - чувствовать себя такой любимой!!! Я благодарна и с честью вступаю в новое десятилетие", - подписала фотографии модель.

Это - первое подтверждение романа между Хадид и Купером, которое исходило бы лично от влюбленных. Про отношения между Джиджи и Брэдли стало известно еще в конце 2023 года - пара становится частой "добычей" папарацци, однако публичных выходов в свет не делала и официальных комментариев не давала до тридцатого Дня рождения Хадид.

Джиджи Хадид, Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли Купер - пара официально подтвердила роман / instagram.com/gigihadid

У Джиджи Хадид были романы с певцами Коди Симпсоном, Джо Джонасом и Зейном Маликом. От последнего у модели осенью 2020-го года появилась дочь Кхаи. Пара была вместе с 2015 по 2021 год.

Брэдли Купер также имеет дочь - в мае 2017 года в отношениях актера с российской моделью Ириной Шейк появилась Лея. Купер и Шейк встречались с 2015 по 2019 год. Также у артиста были романы с Рене Зеллвегер, Зои Салданой и Сьюки Уотерхаус.

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Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон. 32-летняя подруга актера ждала этого более двух лет - положение усложнял его затянувшийся развод.

Также стало известно, что друг Украины, оскароносный актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку после недавнего визита в нашу страну.

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Кто такая Джиджи Хадид?

Джелена Нура "Джиджи" Хадид - американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года. Джиджи участвовала в показах таких марок, как Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Также принимала участие в показах Victoria's Secret в 2015, 2016, 2018 и 2024 годах, сообщает Википедия.

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