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"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

28 октября 2022, 02:57

Стразы, вырез и природная харизма артистки создали по-настоящему гремучую смесь.

Холли Бейли
Холли Бейли в голом платье пришла на красную дорожку / instagram.com/hallebailey

Восходящая звезда Голливуда, пятикратная номинантка на Грэмми, певица и актриса Холли Бейли только начинает свой творческий путь. Однако много она в свои 22 года уже успела достичь.

Артистке пророчат головокружительную карьеру, а общественность с нетерпением ждет выхода в 2023 году фильма про Маленькую Русалочку, где Бейли досталась роль Ариель.

Кроме того, что Холли станет первой темнокожей актрисой, воплотившей этот образ на экране, молодая девушка уже привлекает к себе внимание любовью к откровенным нарядам.

Недавно Русалочка появилась на красной дорожке в шикарном черном платье, обшитом крупными стразами. Однако отличительной чертой наряда Бейли являлся фантастической пикантности вырез на этом самом платье - он начинается от горловины, и заканчивается чуть ниже пупка. При этом открытыми остаются спина и плечи артистки. Полукружья груди и крепкий пресс Холли оказались в идеальном обрамлении этого шедевра дизайнерского исскусства.

Холли Бейли
Холли Бейли в голом платье пришла на красную дорожку / instagram.com/hallebailey

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

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