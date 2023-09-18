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"Тебя там сотрут": путинистка Бледанс раскритиковала Ротару за поддержку Украины

Анна Подгорная
18 сентября 2023, 17:08 обновлено 18 сентября, 17:08
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Бывшая крымчанка поглумилась над возрастом Софии Ротару, намекая на ее несостоятельность.
Эвелина Бледанс, София Ротару
Эвелина Бледанс высказалась про проукраинскую позицию Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bledans, instagram.com/sofiarotaru.official

Крымчанка Эвелина Бледанс в 90-ые годы получила популярность благодаря одесскому комедийному сериалу "Маски-шоу". Тем не менее с 2014 года, с тех пор, как она поддержала аннексию Крыма, актриса "подпевает" пропаганде страны-оккупанта. Не удивительно, что и войну в Украине Бледанс поддерживает, а тех, кто против, осуждает.

В эту категорию попала украинская певица София Ротару. Эвелина Бледанс, за которой в прошлом ухаживал единственный сын артистки, разразилась язвительной речью про несостоявшуюся свекровь в интервью для СМИ страны-оккупанта.

Она убеждена, что София Михайловна не способна мыслить критически самостоятельно, и ее проукраинская позиция - лишь результат того, что ей рассказывает ее окружение. "У того, что она говорит, есть несколько причин, мне кажется. Когда женщина уже в возрасте, она очень доверчиво принимает от близких людей информацию и верит ей. Мне кажется, что ей сказали: лучше так говорить, потому что живешь в Украине. В Крыму, окей, недвижимость, но и в Киеве квартиры, дома, еще где-то", - ляпнула Бледанс.

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Также, вероятно опираясь на свой опыт пережитого в стране-оккупанте запугивания знаменитостей, актриса решила перенести его и на Ротару. "Поймите: ну, как она поедет в Крым, как к ней будут относиться после этого в Киеве? Она ведь украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, запугали: "Да что ты поедешь в эту Россию? Но тебя там сотрут". И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это", - заявила она.

На чем основываются ее убеждения, Эвелина Бледанс уточнять не стала. Но ее попытки очернить имя Софии Ротару, которая уже не раз подтверждала свою позицию, от этого бессвязного бреда бывшей актрисы-крымчанки звучит еще менее убедительно.

Раннее София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас. Это было первое личное фото певицы за год - последний раз она показывала себя фанатам на свой день рождения в августе 2022 года.

Также, вопреки желанию пропагандистов видеть ее на своей стороне, София Ротару открыто пожелала победы Украине над россией в своем обращении к нашей стране на День независимости.

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