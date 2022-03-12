Тайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публики

Девушка вела активную жизнь в соцсетях, но недавно скрылась от людей.
Президент РФ Владимир Путин всегда тщательно скрывал свою личную жизнь от публики, однако мир узнал о его "тайной дочери" - 18-летней девушке-блогерше из Санкт-Петербурга - Елизавете Кривоногих. В сети она известна под псевдонимом "Луиза Розова".
Читайте такжеСи Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - СоросСМИ выяснили, что еще в начале политической карьеры у Путина были отношения со Светланой Кривоногих. Женщина работала простой уборщицей, однако это не помешало ей в одночасье стать одной из самых богатых женщин России в 2000-х. То есть, как раз тогда, когда Путин впервые стал президентом РФ. А спустя три года - в 2003 году Светлана родила дочь Елизавету.
Еще до недавних пор Елизавета вела обычный образ жизни - интересовалась модой и постила много фото в Instagram. Девушка заявляла, что очень далека от политики.
Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеНо недавно на ее странице начали появляться комментарии с хейтом. Пользователи начали травить девушку за деяния ее предполагаемого отца в Украине. После критики россиянка просто заблокировала блог.
Также СМИ пишут, что роман Путина с матерью Луизы закончился в то время, когда он начал встречаться с гимнасткой Алиной Кабаевой.
Между тем добавим, у главы страны-агрессора есть две взрослые дочери: Мария, 35 лет, и Катерина, 34 года, от брака с бывшей первой леди Кремля Людмилой Путиной. Пара развелась в 2013 году. Но несмотря на законный брак, этих детей кремлевский диктатор также никогда не признавал публично.
Напомним, ранее СМИ выяснили, как и где живет любовница Путина экс-гимнастка Алина Кабаева, которая родила российскому диктатору четырех детей.
Читайте также:
- "Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина
- Британский таблоид назвал самый эффективный способ оказать давление на Путина
- "Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины