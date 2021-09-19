Тарзан закатил истерику и едва не устроил драку, узнав о внебрачной дочке Наташи Королевой

Сергей Глушко едва сдержал эмоции узнав о дочери Королевой / скриншот

Певица Наташа Королева призналась, что стала биологической матерью девочки, которая родилась от суррогатной мамы.

В программе Секрет на миллион, которая выходит на российском телеканале, а ведущей является Лера Кудрявцева артистка заявила, что отцом девочки оказался не Сергей Глушко, а близкий друг певицы. Узнав об этом, муж артистки Тарзан пришел в ярость.

Малышка проживает в США вместе с отцом — другом звезды. Королева видела наследницу, когда приезжала в Майами с мужем Сергеем Глушко.

"Сережа не знает о том, что это моя дочь — он порадовался за друга, а я все откладывала момент разговора", — сообщила Королева после своего признания.

Ошарашенная Лера Кудрявцева предложила все рассказать сыну и мужу Королевой, чтобы не оставалось недомолвок, и пригласила в студию.

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"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я стала биологической мамой дочки. Все хорошо, не переживайте. Знаю, что вы меня поймете, поэтому давайте поговорим обо всем дома", — заявила Королева.

"Но ты же не была беременна", — удивился Глушко, когда услышал новость.

Затем он начал сыпать вопросами, но Королева явно не хотела отвечать это публично. В какой-то момент 51-летний Сергей сильно завелся, подскочил с дивана и начал кричать: "Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец".

Выпив стакан воды, Глушко начал бегать по студии и кричать.

"Я рад! Кому нужны эмоции? Могу даже раздеться здесь. Вы думали, что мы будем горевать? Да у нас праздник будет в семье! Могу стол этот сковырнуть?", - выкрикивал Тарзан.

Сергей в порыве подошел реквизиту студии Секрета на миллион и уже хотел его швырнуть, но жена вовремя остановила мужа. А он набросился на камеру с криками: "Думали, что будем горевать? Прекрасно, отлично, великолепно. Лучшая".

Утихомирить артиста смог только сын Архип, который вывел отца из студии. Когда страсти улеглись, Королева поспешила оправдать мужа, сказав, что это была защитная реакция. Кроме того, она обещала подробнее поговорить с ним дома и объяснить всю ситуацию.

Напомним, в сети давно ходят слухи о том, что во время отсутствия Наташи Королевой Тарзан изменил ей, а его любовницы вынесли из дома добра на миллионы рублей.

Потом появилась информация, что якобы любовница беременна от Тарзана - они слила часть видео с ним в телеграм-каналы.

Позже сам Тарзан признал, что изменил Наташе Королевой, а вот певица стала оправдывать супруга.