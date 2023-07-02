Тарабарова повеселила фанатов фото, на котором играют ее дочери-крохи

Известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова показала прелестные кадры в Instagram-stories, на которых ее двухлетняя дочь Мария играла с новорожденной сестренкой Полиной.
Девочка сперва внимательно наблюдала за новорожденной сестренкой, а потом осторожно держала ее голову. Потом кроха даже подумала, что ее сестрица проголодалась и даже хотела "накормить" ее молоком.
"Сестрички! Мария хочет накормить Полину молочком", — смеялись, опубликовала фото певица Светлина Тарабарова.
Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.
Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.
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