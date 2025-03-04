Танцор-воин Дмитрий Дикусар утер нос соратникам Трампа: "Думают, что у нас нет"

Дикусар выразил поддержку Владимиру Зеленскому.

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Дмитрий Дикусар заступился за Владимира Зеленского - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Вкратце:

В офисе президента США Владимира Зеленского раскритиковали за внешний вид

На его защиту встал Дмитрий Дикусар в "костюме"

Звезда шоу "Танці з зірками", украинский танцор Дмитрий Дикусар, на фронте с первых дней полномасштабной войны. Воевать артист ушел добровольцем, и сейчас редко появляется в информационном пространстве.

Однако Дикусар не смог обойти вниманием инцидент, который произошел между офисом президента США Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля. В частности речь идет об упреках в адрес Владимира Александровича за отсутствие делового костюма.

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Танцор-воин заступился за украинского гаранта. В своем блоге в Instagram он опубликовал фото в военной выкладке. Поверх формы в фоторедакторе были нарисованы галстук и белый воротничок. "Они думают, что у нас костюмов нет", - иронично подписал снимок Дмитрий Дикусар. В комментариях воина поддержали: "Дімочко, це костюм титанів духу, титанів мужності. Дуже хочеться, щоб настав час фраку на сцені", "Дякую за захист! Дякую, що носите костюм справжніх героїв. Слава Україні!", "Костюми, які свідчать про мужність, волю й нескореність; їх носять люди з найпалкішими серцями і нескореною душею! Дякуємо вам усім, наші невтомні борці за свободу!", "В наших героїв найкрасивіші і наймодніші костюми, назва яких воля, сила і міць!" и т.д.

Дмитрий Дикусар заступился за Владимира Зеленского - подробности / instagram.com/dikusar_dmitriy

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Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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