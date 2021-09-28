"Танцевал я точно не хуже всех": Суровцев эмоционально высказался о вылете с "Танців з зірками"

Артист остался недоволен / instagram.com/surovtsev.alexei/

Актер и стриптизер Алексей Суровцев, который покинул "Танці з зіркам" после четвертого эфира шоу, высказался о своем участии в проекте.

На своей страничке в Instagram он отметил, что вылет с "Танців" стал дня него разочарования.

"Шоу, в которое я хотел попасть для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Доволен собой? Нет, как всегда, недоволен и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс. Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки были у судей для нашей пары относительно других пар?", — недоумевает Суровцев.

По его словам, одной из причин, по которым он покинул шоу, стала недостаточная база фанатов.

Читайте такжеЕсть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретом"Моя фан аудитория меньше, чем у остальных, поэтому спасти меня вам было сложно, я понимаю. Но вы самые лучшие, самые преданные и самые активные! Жаль не успел танго, контемп, пасо… очень хотел. В любом случае спасибо за этот маленький кусочек праздника! Я упал, чтобы встать и быть сильнее", - подытожил Суровцев.

Отметим, что жюри оценило танец Суровцева в 27 баллов, из-за чего он оказался на 10-м месте среди 12 участников.