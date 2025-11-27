"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

Ольга Сумская призналась, как все было на самом деле.

https://stars.glavred.info/takie-kriki-olga-sumskaya-rasskazala-o-svoey-pervoy-izmene-muzhu-10719188.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская поделилась воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская изменила Евгению Паперному

Как он пережил измену

Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, как изменяла первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж.

В интервью Рамине Эсхакзай актриса отметила, что им было трудно прятать свою страсть.

видео дня

"Мы думали, что никто не замечал, а огонь страсти и любви, который уже родился, его же не спрячешь", - сказала Ольга.

Сумская подчеркнула, что ей тогда было 24 года, а Виталию 27.

"И вот когда-то… я прихожу на свидание к Борисюку, а это Лесной массив, я помню парк, иду и думаю: "Боже, как же оно будет?... Что я делаю!? Какая я идиотка, Господи! Нужно остановиться". А невозможно. Прихожу и… ну, все состоялось. Мы еще тогда, помню, бахнули по бокальчику винца для смелости… Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь осознанно или как… Как это объяснить… И ты не можешь ничего с собой сделать. Это был ошеломительный роман", - призналась Ольга.

Ольга Сумская с мужем / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Все же Евгений Паперный тяжело переживал измену жены и были ссоры и скандалы.

"Все это видели. Мы могли выяснять отношения прямо в гримерке… Такие крики, такие эмоции", - добавила артистка.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, мама российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, Людмила Порывай заявила, что дочь оплачивает ей проживание в США.

А также популярный блогер и музыкальный критик Ваня Рассел заявил, что предложение певцу Melovin от украинского боевого медика Петра Злоти было сценарием. В интервью Славе Демину Рассел поделился, что действие похоже на постановку.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред