"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

Элина Чигис
27 ноября 2025, 09:22
Ольга Сумская призналась, как все было на самом деле.
Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская поделилась воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская изменила Евгению Паперному
  • Как он пережил измену

Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, как изменяла первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж.

В интервью Рамине Эсхакзай актриса отметила, что им было трудно прятать свою страсть.

"Мы думали, что никто не замечал, а огонь страсти и любви, который уже родился, его же не спрячешь", - сказала Ольга.

Сумская подчеркнула, что ей тогда было 24 года, а Виталию 27.

"И вот когда-то… я прихожу на свидание к Борисюку, а это Лесной массив, я помню парк, иду и думаю: "Боже, как же оно будет?... Что я делаю!? Какая я идиотка, Господи! Нужно остановиться". А невозможно. Прихожу и… ну, все состоялось. Мы еще тогда, помню, бахнули по бокальчику винца для смелости… Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь осознанно или как… Как это объяснить… И ты не можешь ничего с собой сделать. Это был ошеломительный роман", - призналась Ольга.

Ольга Сумская с мужем
Ольга Сумская с мужем / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Все же Евгений Паперный тяжело переживал измену жены и были ссоры и скандалы.

"Все это видели. Мы могли выяснять отношения прямо в гримерке… Такие крики, такие эмоции", - добавила артистка.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

