Телеведущая Наталья Мосейчук удивила новостями в свой день рождения.

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Наталья Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук сообщила неожиданную новость.

Как написала она на своей странице в Instagram, так ее никто не поздравлял.

"Так меня еще никто не поздравлял! В аккурат под юбилей. Финн мониторинг эрефии внес меня в список террористов. Слава Украине!" - написала она.

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Ведущая имеет ввиду росфинмониторинг, который и внес Наталью Мосейчук в список причастных к "экстремистской деятельности или терроризму".

Помимо Натальи Мосейчук, в список попали российский актер Смольянинов, украинец Арестович, журналистка Янина Соколова и другие. "Включение в список означает, что против этих лиц заведены уголовные дела по "экстремистским" и "террористическим" статьям Уголовного кодекса террориста-России", - написало пропагандистское издание РБК.

Напомним, ранее ведущая сообщила, что для того, чтобы перемывать косточки артистам, существуют более профессиональные блогеры, которые не в чем не ограничены.

В прошлом году, 9 мая, в Трептов Парке россияне и участники акции в честь "Дня Победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН и ведущую Наталью Мосейчук, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

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