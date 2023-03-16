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Так как правильно: Екатерина Репяхова раскрыла настоящую фамилию Виктора Павлика

16 марта 2023, 19:43
Молодая жена Виктора Павлика также поделилась интересной деталью про сыновей артиста.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала, какая настоящая фамилия у Виктора Павлика / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен и концертный директор Виктора Павлика (которая по совместительству является и его женой) Екатерина Репяхова поставила точку в многолетних спорах про артиста, и раскрыла крайне необычную подробность про его детей.

История началась с того, что певец решил похвастаться своими наградами перед супругой. Дипломы и грамоты Репяхова показала в Instagram-сторис. И тут бдительные подписчики заметили любопытную деталь.

На разных документах фамилия Виктора Павлика написана по-разному: на одних - "ПавлЫк", а на других - "ПавлИк". То же самое и в социальных сетях - Екатерина подписана "ПавлИк", а Виктор - "ПавлЫк". Фанаты задались вопросом: а как же правильно на самом деле.

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Секрет оказался достаточно прост: "ПавлЫК" - это настоящая фамилия артиста, а "ПавлИк" - сценический псевдоним. Примечательно, что Александр, старший сын Виктора, по документам - Павлик (как в псевдониме отца), а младший, Михаил, от Екатерины, в свидетельстве о рождении записан под настоящей фамилией певца.

К слову, на могильной плите Павла, среднего сына Виктора, который умер от онкологии в 2020 году, также написано Павлык.

Репяхова
Екатерина Репяхова рассказала, какая настоящая фамилия у Виктора Павлика / instagram.com/repyahovakate

Ранее Виктор Павлик показал свою 82-летнюю маму Александру Григорьевну - он вместе с полуторагодовалым сыном Мишей посетил ее в канун праздников в родной Теребовле.

Также Екатерина Репяхова, жена музыканта, заткнула рот злопыхателям, которые подкалывают супругов из-за большой разницы в возрасте, и показала, как Виктор Павлик играет мышцами на камеру.

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