Сложно быть селебрити в террористической России. Теперь это знает и Юлия Высоцкая.

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Юлия Высоцкая сильно похудела/ Фото Instagram/juliavysotskayaofficial/

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Кончаловским, российским режиссером Кончаловским, тает на глазах.

По крайней мере, она выглядит невероятно худой и изможденной на фотографиях, которые сама публикует в социальных сетях.

По СМИ гуляет информация, что Высоцкая сильно похудела из-за травли ее же соотечественниками. В частности, в сети завирусились ролики, где звезда неудачно готовит свои блюда и позорится с ними.

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На Юлию Высоцкую стало страшно смотреть / Фото Instagram/juliavysotskayaofficial/

Между тем, сама ведущая была относительным пионером и создала свой формат кулинарного шоу, готовя у себя дома. Но россияне жестко высмеивают навыки готовки ведущей. На фоне скандала в Сети, который разгорелся вокруг ее программы, актриса стала выглядеть уставшей и изможденной.

"От нее осталась одна тень", "Какие ножки тоненькие", "Тает на глазах", "Юлечка, надо срочно начинать больше кушать",– встревожились фанаты.

Сама Высоцкая предпочитает не вступать в перепалки с хейтерами. Артистка продолжает работать над своим шоу и играть в театре. Не так давно теледива призналась, что не любит тратить много времени на готовку, особенно летом.

Напомним, ранее российский режиссер Егор Кончаловский приехал в оккупированный Донецк, чтобы снять фильм о том, что россияне творят с Украиной и украинцами.

Ранее Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии.

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