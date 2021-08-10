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Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

10 августа 2021, 13:00

В королевской семье Великобритании сексуальный скандал.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Reuters

Американка, которая давно обвиняла покойного бизнесмена Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, подала в понедельник в суд на сына Елизаветы II принца Эндрю по обвинению в сексуальном насилии.

Как сообщает Голос Америки, Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена в понедельник в соответствии с Законом о детях-жертвах.

Джуффре, которая сейчас живет в Австралии, сказала, что ей было 17 лет, когда произошла сексуальная атака члена британской королевской семьи.

"Я призываю принца Эндрю к ответственности за то, что он со мной сделал" - процитировало ее издание.

Она сказала, что надеется, что другие жертвы увидят из ее иска, "что можно не жить в тишине и страхе, но вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости".

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В иске Джуффре утверждается, что принц несколько раз подвергал ее сексуальному насилию в 2001 году, в том числе в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и в лондонском доме Гислен Максвелл, которая была связана с Эпштейном и обвинялась в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Напомним, Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, неоднократно отрицал сексуальный контакт с Джуффре и в 2019 году заявил BBC Newsnight, что он "не помнит", чтобы вообще когда-либо встречался с ней.

Это не первый сексуальный скандал в королевской семье Великобритании. Ранее кузен королевы Великобритании Саймон Боуз-Лайон был осужден на 10 месяцев за "преступление против женщин".

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