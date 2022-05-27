Сын Повалий призывает остановить войну в Украине, пока его мать пляшет в РФ / instagram.com/denis.povaliy/

Сын певицы Таисии Повалий Денис выступает против войны в Украине, пока его мать открыто поддерживает Россию и выступает на разных концертах в стране-агросоре.

Денис вместе с женой и маленьким сыном с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.

Спустя неделю после начала войны он опубликовал пост, в котором высказал свое отношения к происходящему, а недавно в своем Instagram сын певицы сменил главное фото - на фоне украинского флага изображена надпись "Stop the War".

"21 век на дворе, а мир устанавливается с помощью танков и ракетниц… Очень-очень соболезную всем, кто оказался в этом аду! В Киеве меня ждут самые родные, родственники в соседних областях, мои милые друзья, которые всем сердцем поддерживают нашу смелую страну. Понятно, что кричать "остановите войну" - капля в море… Просто теперь стало окончательно ясно, что мир давно сошёл с ума и скорее всего никогда в нем не был. Еще вчера, пока мы мерились количеством подписчиков, в мире горели и горят десятки горячих точек. Теперь война в моем городе….", - писал тогда сын Повалий.

instagram.com / denis.povaliy/

Тем временем его мать, которая молчит с начала полномасштабного вторжения России в Украину, развлекает россиян. На концерте к 9 мая, который транслировал пропагандистский телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.

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