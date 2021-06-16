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"Сын Порошенко - мой жесткий фанат": Face прокомментировал скандал с отпрыском экс-президента

16 июня 2021, 15:35

Российский рэпер Face (настоящее имя − Иван Дремин) дал комментарий Дмитрию Гордону по поводу скандала с Михаилом Порошенко и криком "Русские в Лондоне"

Фейс
Face / Instagram

Российский рэпер Face (настоящее имя − Иван Дремин) прокомментировал прошлогодний скандал, который был связан с Михаилом − сыном пятого президента Украины Петра Порошенко, пришедшим на концерт россиянина в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"На концерте прыгал, скакал, бегал, — я даже не знал, что это он. Просто вижу — чувак месится, жесткий какой-то фанат. Я его на сцену поднял, вместе попрыгали, а потом оказалось, что это сын Порошенко. За это что, его осуждать, что ли? Молодой пацан, любит развлекаться, веселиться", — высказался Face.

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Напомним, ранее в Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, похожего на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал - "русские в Лондоне".

Петр Порошенко новости шоу бизнеса Михаил Порошенко рэпер Face
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