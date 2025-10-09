Укр
Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

Элина Чигис
9 октября 2025, 06:00
Андрей Гончар сделал признание о состоянии мамы перед смертью.
Нина Матвиенко
Нина Матвиенко не раскрывала свой диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Нина Матвиенко

Вы узнаете:

  • Сын Матвиенко поделился воспоминаниями о маме
  • Как она себя чувствовала перед смертью

Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года из-за тяжелой болезни и до последнего всегда была улыбчивой и сильной.

В интервью Славе Демину сын артистки Андрей Гончар отметил, что его мама увлекалась религией и говорила пророческие слова.

видео дня

"Последние годы мы общались как друзья. Она интересовалась мистицизмом, религией. Потом, когда становилась более приземленной, то что-то чувствовала. Когда началась полномасштабная война, был такой момент: она садилась в машину, обняла меня и сказала: "Прости, что я тебе что-то, может быть, не дала". Она тогда что-то чувствовала. И я тогда почувствовал что-то – день тяжелый был", – поделился Андрей.

Нина Матвиенко
Нина Матвиенко / фото: instagram.com, Нина Матвиенко

Тогда он подумал, что мама с ним прощается.

"До этого мы всегда говорили в приподнятом настроении, а тут она сказала это впервые. Она это так сказала, что меня аж перемкнуло. Я осознал, что будто что-то произойдет. Такое впечатление было, что я больше ее не увижу", – вспомнил сын артистки.

Андрей отметил, что о болезни родного человека узнал случайно из-за неспокойного сна.

"Мне в тот день приснился плохой сон, что я с ней ссорюсь. Я ей позвонил, говорю: "Что-то такое странное приснилось. У тебя все хорошо?" А она говорит: "Мне плохо. Может, я что-то не то съела". Но говорила, что плохо уже очень долго. И с того дня я начал чаще звонить, она себя не очень чувствовала. Уже тогда было определенное подозрение", – добавил Гончар.

Потом Нине Митрофановне поставили диагноз – онкология.

"8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать, и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам, – могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", – рассказывала дочь артистки Тоня Матвиенко.

Также Андрей Гончар объяснил, почему Нина Матвиенко скрывала свое заболевание.

"Это немного интимный вопрос. Лучше, когда начинаешь лечиться, чтобы это было интимно. Она привыкла, что ее видели в другом ключе. Возможно, она надеялась на какие-то изменения. Хоть было трудно, но моментами она чувствовала какие-то силы, чтобы действовать", - добавил сын легендарной певицы.

Смотрите видео интервью родных Нины Матвиенко:

О персоне: Нина Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко (10 октября 1947 — 8 октября 2023) – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко. Национальная легенда Украины (2024 - посмертно).

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

