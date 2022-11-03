Святослав Вакарчук впервые откровенно рассказал о своих детях, которые помогают ему пережить войну

Святослав Вакарчук рассказал о сыне Иване и дочери Соломие / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музыкант и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук - счастливый отец двоих детей. Второй ребенок, дочь Соломия, родилась в конце июня 2022 года.

Малыши артиста растут и развиваются под звуки взрывающихся вражеских ракет, пока их отец дает благотворительные концерты для украинских военных на передке, собирает деньги для ВСУ и всячески старается приблизить победу Украины.

В интервью для Forbes Ukraine Вакарчук, обычно молчаливые и скрытный в том, что касается его личной жизни, впервые откровенно заговорил о своих малышах. Он считает детей своим оберегом, который придает ему сил справляться с ужасами войны.

"С одной стороны, можно сказать: "Как тяжело, когда во время войны у тебя рождаются дети". А с другой стороны, если бы у меня не было маленького сына, а сейчас доченьки, которые дают безумную силу и энергию, может быть, мне было бы труднее переживать эту войну. Это очень вдохновляет. Важно быть как можно больше с теми, кого ты любишь или кто тебя любит", - с улыбкой рассказал Вакарчук.

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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