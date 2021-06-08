Светлана Лобода осталась без продюсера

Нателла Крапивина больше не будет работать со Светланой Лободой / instagram.com/lobodaofficial

Украинский продюсер Нателла Крапивина сообщила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой.

Крапивина написала в Instagram, что уходит из шоу-бизнеса.

Продюсер добавила, что ее сотрудничество с Лободой прекращено со вторника, 8 июня.

"…с сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – поделилась Крапивина.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода больше не будут сотрудничать в сфере шоу-бизнеса / Скриншот

Лобода на своей странице в соцсети еще не прокомментировала уход Крапивиной.

Напомним, после церемонии вручения премии Муз-ТВ Нателла Крапивина угодила в скандал. Продюсер эмоционально отреагировала на фотографию, на которой на красной дорожке под руку позировали певец Филипп Киркоров и рэпер Дава. Киркоров на фото был в белом костюме, а Дава – в черном. Исполнителей назвали "новобрачными".

Крапивина резко прокомментировала снимок на странице Давы в Instagram. Продюсер написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Позже фото было удалено.