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Светлана Лобода осталась без продюсера

8 июня 2021, 19:57

Крапивина решила уйти из шоу-бизнеса.

Крапивина больше не будет работать с Лободой
Нателла Крапивина больше не будет работать со Светланой Лободой / instagram.com/lobodaofficial

Украинский продюсер Нателла Крапивина сообщила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой.

Крапивина написала в Instagram, что уходит из шоу-бизнеса.

Продюсер добавила, что ее сотрудничество с Лободой прекращено со вторника, 8 июня.

"…с сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – поделилась Крапивина.

Крапивина и Лобода больше не будут сотрудничать в сфере шоу-бизнеса
Нателла Крапивина и Светлана Лобода больше не будут сотрудничать в сфере шоу-бизнеса / Скриншот

Лобода на своей странице в соцсети еще не прокомментировала уход Крапивиной.

Напомним, после церемонии вручения премии Муз-ТВ Нателла Крапивина угодила в скандал. Продюсер эмоционально отреагировала на фотографию, на которой на красной дорожке под руку позировали певец Филипп Киркоров и рэпер Дава. Киркоров на фото был в белом костюме, а Дава – в черном. Исполнителей назвали "новобрачными".

Крапивина резко прокомментировала снимок на странице Давы в Instagram. Продюсер написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Позже фото было удалено.

Светлана Лобода Нателла Крапивина
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