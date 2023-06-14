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Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел Одессы

Дмитрий Видоменко
14 июня 2023, 15:04 обновлено 14 июня, 15:04
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Россияне выпустили по Одессе ракеты типа "Калибр", в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Свои соболезнования одесситам озвучила София Ротару.
Ротару, свеча
София Ротару опубликовала пост соболезнования в Instagram / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская эстрадная и поп-певица София Ротару отреагировала на подлый удар ракетами класса "Калибр", который русские оккупанты нанесли по Одессе в ночь с 13 на 14 июня. Как и ранее по аналогичным трагичным поводам она выложил пост в Instagram-stories в виде сострадательной картинки.

На черно-белом фото — одно из разрушенных в результате атаки зданий и надпись: Одесса. 14.06.2023. Свое отношение певица передала свечой – символом соболезнования.

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел Одессы

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

Смотрите видео ТСН - "София Ротару глазами своей семьи: что о певице рассказывают сестра, невестка и внук":

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