Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел Одессы

Известная украинская эстрадная и поп-певица София Ротару отреагировала на подлый удар ракетами класса "Калибр", который русские оккупанты нанесли по Одессе в ночь с 13 на 14 июня. Как и ранее по аналогичным трагичным поводам она выложил пост в Instagram-stories в виде сострадательной картинки.
На черно-белом фото — одно из разрушенных в результате атаки зданий и надпись: Одесса. 14.06.2023. Свое отношение певица передала свечой – символом соболезнования.
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Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.
Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.
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