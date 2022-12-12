Выступления для россиян певец оценил на 50 тысяч долларов больше, чем для жителей других стран.

Леонтьев / valera_leontiev/instagram

Российский певец из гвардии "престарелых", который давно живет в США Валерий Леонтьев, назвал цену возвращения в Россию, которая напала на Украину и вот уже почти 10 месяцев ведет жестокую убийственную войну.

Так, Леонтьев готов спеть для своих соотечественников, которые будут продолжать веселиться, несмотря на десятки тысяч "откобзоненых" в Украине российских солдат, за 150 тысяч долларов. По информации телеграмм-канала "Звездач", прайс на 50 тысяч выше для российских зрителей, чем в других, более цивилизованных странах.

Из необычного в райдере певца - заклеенные черными пакетами окна в номере "люкс", чтобы папарацци не добрались до Леонтьева. По соседству непременно должны жить костюмер и охрана.

В гримерке Леонтьева должна ждать бутылка виски марки Macallan с мясной нарезкой.

Напомним, ранее российского певца, который поддерживает российское вторжение в Украину, а также живет в Крыму, Данко, задержали в аэропорту Кишенева, куда тот направлялся со своим концертом.

По информации телеграмм канала Звездач, въезд в страну ему запретили из-за проживания в Крыму и поездок на Донбасс. По словам жены, 2 дня Данко содержали без еды, без воды, с российскими картами, которые не работают нигде, кроме России.

Она также сообщила, что из-за этой ситуации у него поднялось давление, но все-таки певца отпустили. Состоялся ли концерт певца в Молдове, осталось неизвестным.

Напомним, ранее стало известно о том, что одобряющий войну певец-путинст Николай Басков достиг внешнего вида, который соответствует низости ее обмельчавшей души - он сильно набрал в весе, его лицо стало одутловатым, а руки-ноги перестали двигаться.

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