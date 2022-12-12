"Бедного" певца держали впроголодь в аэропорту. У него даже поднялось давление. Нам жаль, на самом деле нет.

Данко. Фото РИА Новости

Российского певца, который поддерживает российское вторжение в Украину, а также живет в Крыму, Данко, задержали в аэропорту Кишенева, куда тот направлялся со своим концертом.

По информации телеграмм канала Звездач, вьезд в страну ему запретили из-за проживания в Крыму и поездок на Донбасс. По словам жены, 2 дня Данко содержали без еды, без воды, с российскими картами, которые не работают нигде, кроме России.

Она также сообщила, что из-за этой ситуации у него поднялось давление, но все-таки певца отпустили. Состоялся ли концерт певца в Молдове, осталось неизвестным.

Напомним, ранее стало известно о том, что одобряющий войну певец-путинст Николай Басков достиг внешнего вида, который соответствует низости ее обмельчавшей души - он сильно набрал в весе, его лицо стало одутловатым, а руки-ноги перестали двигаться.

В Сети ходили разные слухи о том, почему "натуральный блондин" вдруг стал напоминать болванчика с болтающейся головой на пружинке. Кто-то говорил, что это - последствия тяжело перенесенного коронавируса, кто-то намекал на проблемы Баскова с сосудами.

Так или иначе, но на музыкальной премии Золотой граммофон он выступил - на сцене стоял неподвижно, в зал к зрителям за цветами, как делает обычно, не спускался. Со сцены, и позже за кулисами Басков рассказал журналистам, что же с ним творится.

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