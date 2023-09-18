"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

Яна Троянова категорически не поддерживает нападение России на Украину.

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Для актрисы важнее отношение украинцев, чем больная фантазия российского диктатора/Коллаж Главред, скриншот видео

Российская актриса Яна Троянова, которая не стала мириться со своей совестью и не поддержала нападение агрессивной России на Украину и выехала из террористической РФ, обратилась к своим гражданам.

По совам актрисы, ей невероятно стыдно перед украинцами за Россию. "Ко мне стали подходить украинцы, обниматься, просить сфотографироваться и для меня это важно", - говорит актриса.

По словам Трояновой, войны не должно быть.

видео дня

На видео - актриса Яна Троянов говорит о нападении России:

"Я не хочу войны, ее не должно быть, и если я могу хоть где-то найти точки соприкосновения", - добавляет актриса.

Она также говорит, что со своей стороны постоянно раздумывает над тем, что же она лично может сделать для того, чтобы прекратилась война.

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