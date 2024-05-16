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Стыдится даже фамилии: дочь Анастасии Волочковой отреклась от матери

Элина Чигис
16 мая 2024, 22:50
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Анастасия Волочкова рассказала, как дочь относится к ее популярности.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова рассказала о дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова поделилась, что ее единственная дочь Ариадна желает добиться успеха без фамилии звездной матери и хочет отказаться от своей фамилии.

В интервью для российского шоу "Москвичка" Волочкова отметила, что Ариадна хочет вовсе отречься ее звездной фамилии.

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"Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: "Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним". Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это. Есть много детей, которые пользуются именами звездных родителей. А моя хочет быть самостоятельной единицей. Говорит: "Мама, это тебе нужна публичность". А я: "Да, конечно. Я к ней стремилась. Люблю публичность. Хочу быть известной русской балериной", — рассказала Волочкова.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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