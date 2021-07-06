Стартовал Каннский кинофестиваль 2021 - программа и самые популярные фильмы

Каннский кинофестиваль / Getty Images

Каннский фестиваль отменили в 2020 году из-за коронавируса, так что в 2021 году приготовили особенно насыщенную программу. На фестиваль попадают фильмы, которые еще не были нигде представлены, и сняты не позднее чем за год до фестиваля. В конце фестиваля жюри вручают награды лучшим фильмам.

В 2021 году жюри фестиваля возглавляет американский кинорежиссер Спайк Ли, известный по фильмам Олдбой, Черный клановец и 25-ый час. Он - первый темнокожий глава жюри на Каннском фестивале.

Сречи жюри конкурса - Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран (Бесславные ублюдки), Сон Кан Хо (Паразиты), Тахар Рахим (Пророк), Мати Диоп, Джессика Хауснер (Малыш Джо) и Клебер Мендонса Фильо.

Программа предусматривает несколько номинаций - основная, "особый взгляд", "вне конкурса", "полуночные показы", "спецпоказ".

Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".

Каннский фестиваль - основная программа

Анетт (Леос Каракс);

Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);

Непорочная дева (Пол верховен);

Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников);

Память (Апичатпонг Вирасетакул);

Париж, 13-й район (Жак Одиар);

День флага (Шон Пенн);

Герой (Асгар Фархади);

Three Floors (Нанни Моретти);

La fracture (Катрин Корсини);

Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);

Casablanca Beats (Набиль Аюш);

Купер номер шесть (Юхо Куосманен);

История моей жены (Ильдико Эньеди);

Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);

Худший человек на свете (Йоаким Триер);

Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);

Red Rocket (Шон Бэйкер);

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);

Nitram (Джастин Курзель);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

Титан (Джулия Дюкорно);

Внеконкурсная программа

The Velvet Underground (Тодд Хейнс);

Тихий омут (Том МакКарти);

In His Lifetime (Эмманюэль Берко);

Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);

Bac Nord (Седрик Жименес);

Бабий Яр (Сергей Лозница);

Алина, голос любви (Валери Лемерсье);

Каннский фестиваль - полуночные показы

Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Каннский фестиваль - спецпоказы

CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец);

Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

H6 (Yé Yé);

Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);

Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

Каннский фестиваль - особый взгляд

Разжимая кулаки (Кира Коваленко);

После Янга (Когонада);

Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);

BONNE MERE (Афсиа Эрзи);

Дело (Алексей Герман);

Blue Bayou (Джастин Чон);

Commitment Hasan (Hasan Semih);

Фреда (Жессика Женьес);

Невиновные (Эскиль Вогт);

Lamb (Вальдимар Йоханнссон);

Moneyboys (B.C Yi);

Un Monde (Лаура Вандел).

Генеральный директор кинофестиваля Тьери Фремо также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры".

Держи меня крепко, режиссер Матье Амальрик;

Корова, режиссер Андреа Арнольд;

Песни о любви для жестких парней, режиссер Сэмюэль Беншетри;

Обман, режиссер Арно Десплекин;

Джейн Пар Шарлотта, режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)

(дебют) Я перед вашим лицом, режиссер Хонг Сан Су;

Неделя материнства, режиссер Ева Гуссон;

Эволюция, режиссер Корнель Мандруцо;

Валь, режиссер Тин По, Лео Скотт;

J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье, режиссер Оливер Стоун.

Напомним, что Каннский кинофестиваль переносили дважды из-за коронавируса. Проведение кинофестиваля планировалось в мае 2020, но в итоге организаторы остановились на 6-17 июля 2021 года.