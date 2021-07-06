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Стартовал Каннский кинофестиваль 2021 - программа и самые популярные фильмы

6 июля 2021, 14:08

В Канннах с 6 июля начался Каннский кинофестиваль, который продлится до 17 июля. Кто попал в номинации, и что нужно знать о фестивале - читайте на Главреде.

Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль / Getty Images

Каннский фестиваль отменили в 2020 году из-за коронавируса, так что в 2021 году приготовили особенно насыщенную программу. На фестиваль попадают фильмы, которые еще не были нигде представлены, и сняты не позднее чем за год до фестиваля. В конце фестиваля жюри вручают награды лучшим фильмам.

В 2021 году жюри фестиваля возглавляет американский кинорежиссер Спайк Ли, известный по фильмам Олдбой, Черный клановец и 25-ый час. Он - первый темнокожий глава жюри на Каннском фестивале.

Сречи жюри конкурса - Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран (Бесславные ублюдки), Сон Кан Хо (Паразиты), Тахар Рахим (Пророк), Мати Диоп, Джессика Хауснер (Малыш Джо) и Клебер Мендонса Фильо.

Программа предусматривает несколько номинаций - основная, "особый взгляд", "вне конкурса", "полуночные показы", "спецпоказ".

Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".

Каннский фестиваль - основная программа

  • Анетт (Леос Каракс);
  • Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);
  • Непорочная дева (Пол верховен);
  • Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников);
  • Память (Апичатпонг Вирасетакул);
  • Париж, 13-й район (Жак Одиар);
  • День флага (Шон Пенн);
  • Герой (Асгар Фархади);
  • Three Floors (Нанни Моретти);
  • La fracture (Катрин Корсини);
  • Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);
  • Casablanca Beats (Набиль Аюш);
  • Купер номер шесть (Юхо Куосманен);
  • История моей жены (Ильдико Эньеди);
  • Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);
  • Худший человек на свете (Йоаким Триер);
  • Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
  • Red Rocket (Шон Бэйкер);
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
  • Nitram (Джастин Курзель);
  • Lingui (Махамат-Салех Харун);
  • Титан (Джулия Дюкорно);
  • Внеконкурсная программа
  • The Velvet Underground (Тодд Хейнс);
  • Тихий омут (Том МакКарти);
  • In His Lifetime (Эмманюэль Берко);
  • Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);
  • Bac Nord (Седрик Жименес);
  • Бабий Яр (Сергей Лозница);
  • Алина, голос любви (Валери Лемерсье);

Каннский фестиваль - полуночные показы

  • Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Каннский фестиваль - спецпоказы

  • CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец);
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз);
  • H6 (Yé Yé);
  • Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

Каннский фестиваль - особый взгляд

  • Разжимая кулаки (Кира Коваленко);
  • После Янга (Когонада);
  • Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);
  • BONNE MERE (Афсиа Эрзи);
  • Дело (Алексей Герман);
  • Blue Bayou (Джастин Чон);
  • Commitment Hasan (Hasan Semih);
  • Фреда (Жессика Женьес);
  • Невиновные (Эскиль Вогт);
  • Lamb (Вальдимар Йоханнссон);
  • Moneyboys (B.C Yi);
  • Un Monde (Лаура Вандел).

Генеральный директор кинофестиваля Тьери Фремо также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры".

  • Держи меня крепко, режиссер Матье Амальрик;
  • Корова, режиссер Андреа Арнольд;
  • Песни о любви для жестких парней, режиссер Сэмюэль Беншетри;
  • Обман, режиссер Арно Десплекин;
  • Джейн Пар Шарлотта, режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
  • Я перед вашим лицом, режиссер Хонг Сан Су;
  • Неделя материнства, режиссер Ева Гуссон;
  • Эволюция, режиссер Корнель Мандруцо;
  • Валь, режиссер Тин По, Лео Скотт;
  • J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье, режиссер Оливер Стоун.

Напомним, что Каннский кинофестиваль переносили дважды из-за коронавируса. Проведение кинофестиваля планировалось в мае 2020, но в итоге организаторы остановились на 6-17 июля 2021 года.

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