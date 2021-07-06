Стартовал Каннский кинофестиваль 2021 - программа и самые популярные фильмы

В Канннах с 6 июля начался Каннский кинофестиваль, который продлится до 17 июля. Кто попал в номинации, и что нужно знать о фестивале - читайте на Главреде.
Каннский фестиваль отменили в 2020 году из-за коронавируса, так что в 2021 году приготовили особенно насыщенную программу. На фестиваль попадают фильмы, которые еще не были нигде представлены, и сняты не позднее чем за год до фестиваля. В конце фестиваля жюри вручают награды лучшим фильмам.
В 2021 году жюри фестиваля возглавляет американский кинорежиссер Спайк Ли, известный по фильмам Олдбой, Черный клановец и 25-ый час. Он - первый темнокожий глава жюри на Каннском фестивале.
Сречи жюри конкурса - Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран (Бесславные ублюдки), Сон Кан Хо (Паразиты), Тахар Рахим (Пророк), Мати Диоп, Джессика Хауснер (Малыш Джо) и Клебер Мендонса Фильо.
Программа предусматривает несколько номинаций - основная, "особый взгляд", "вне конкурса", "полуночные показы", "спецпоказ".
Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".
Каннский фестиваль - основная программа
- Анетт (Леос Каракс);
- Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);
- Непорочная дева (Пол верховен);
- Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников);
- Память (Апичатпонг Вирасетакул);
- Париж, 13-й район (Жак Одиар);
- День флага (Шон Пенн);
- Герой (Асгар Фархади);
- Three Floors (Нанни Моретти);
- La fracture (Катрин Корсини);
- Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);
- Casablanca Beats (Набиль Аюш);
- Купер номер шесть (Юхо Куосманен);
- История моей жены (Ильдико Эньеди);
- Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);
- Худший человек на свете (Йоаким Триер);
- Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);
- Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
- Red Rocket (Шон Бэйкер);
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
- Nitram (Джастин Курзель);
- Lingui (Махамат-Салех Харун);
- Титан (Джулия Дюкорно);
- Внеконкурсная программа
- The Velvet Underground (Тодд Хейнс);
- Тихий омут (Том МакКарти);
- In His Lifetime (Эмманюэль Берко);
- Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);
- Bac Nord (Седрик Жименес);
- Бабий Яр (Сергей Лозница);
- Алина, голос любви (Валери Лемерсье);
Каннский фестиваль - полуночные показы
- Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)
Каннский фестиваль - спецпоказы
- CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец);
- Mariner of the mountains (Карим Айнуз);
- H6 (Yé Yé);
- Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);
- Mariner of the mountains (Карим Айнуз);
Каннский фестиваль - особый взгляд
- Разжимая кулаки (Кира Коваленко);
- После Янга (Когонада);
- Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);
- BONNE MERE (Афсиа Эрзи);
- Дело (Алексей Герман);
- Blue Bayou (Джастин Чон);
- Commitment Hasan (Hasan Semih);
- Фреда (Жессика Женьес);
- Невиновные (Эскиль Вогт);
- Lamb (Вальдимар Йоханнссон);
- Moneyboys (B.C Yi);
- Un Monde (Лаура Вандел).
Генеральный директор кинофестиваля Тьери Фремо также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры".
- Держи меня крепко, режиссер Матье Амальрик;
- Корова, режиссер Андреа Арнольд;
- Песни о любви для жестких парней, режиссер Сэмюэль Беншетри;
- Обман, режиссер Арно Десплекин;
- Джейн Пар Шарлотта, режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
- Я перед вашим лицом, режиссер Хонг Сан Су;
- Неделя материнства, режиссер Ева Гуссон;
- Эволюция, режиссер Корнель Мандруцо;
- Валь, режиссер Тин По, Лео Скотт;
- J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье, режиссер Оливер Стоун.
Напомним, что Каннский кинофестиваль переносили дважды из-за коронавируса. Проведение кинофестиваля планировалось в мае 2020, но в итоге организаторы остановились на 6-17 июля 2021 года.