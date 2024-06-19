Старшая дочь Тони Матвиенко категорически высказалась о творчестве матери

Дочь украинской певицы Тони Матвиенко – 25-летняя Ульяна решила распространить информацию о благотворительном концерте певицы.
На своей странице в Instagram Ульяна высказала свое мнение о творчестве Матвиенко и опубликовала афишу с анонсом ее концерта.
"Всем очень советую послушать, как поет мама. Поет она очень искренне, а еще и собирает на нужды армии. Два в одном, представьте", - написала девушка.
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Тоня Матвиенко - последние новости по теме
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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