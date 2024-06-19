Старшая дочь Тони Матвиенко категорически высказалась о творчестве матери

Ульяна пригласила всех на концерт матери и восхитилась ее пением.

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Тоня Матвиенко даст благотворительный концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь украинской певицы Тони Матвиенко – 25-летняя Ульяна решила распространить информацию о благотворительном концерте певицы.

На своей странице в Instagram Ульяна высказала свое мнение о творчестве Матвиенко и опубликовала афишу с анонсом ее концерта.

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"Всем очень советую послушать, как поет мама. Поет она очень искренне, а еще и собирает на нужды армии. Два в одном, представьте", - написала девушка.

Тоню Матвиенко поддержала старшая дочь / фото: скрин instagram.com/8.23.88/?hl=uk

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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