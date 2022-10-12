'Старый людоед!': Тина Кароль разнесла Путина проклятиями

Тина Кароль отмечает, что в будущем Россию ждут только руины и хаос, зато украинское государство останется свободным и могущественным.
После беспощадной бомбардировки украинских городов, которые армия РФ совершила 10 октября, певица Тина Кароль написала эмоциональный стих-проклятие кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Видео, в котором Кароль читает свое стихотворение, опубликовано на ее странице в Facebook.
В своем стихотворении звезда украинского шоу-бизнеса называет Путина "не родивым возрождением", "ошибкой природы", "старым людоедом", который так и прославится на весь последующий человеческий род.
"Ты яд хлынешь в твоем же кругу и твои завистливые глаза зальются кровью. Никого нет, кто бы служил тебе. Ты и есть та самая измена сам себе...", - говорит певица.
Тина Кароль отмечает, что в будущем Россию ждут только руины и хаос. Зато украинское государство останется свободным, мощным и неподвластным бункерному маразматику.
"Киев как мать городов и окрестностей всех материнское проклятие присылает тебе", - резюмирует певица.
Напомним, недавно Тина Кароль жестко отреагировала на высказывания российской пропагандистки Ксении Собчак. В частности, Собчак в очередной раз запостила бред с типичными путинскими нарративами, вспомнив "нацистов", "бендеровцев" и полк Азов. Украинская певица послала пропагандистку вслед за российским кораблем.
Ранее мы писали, что 67-летний отец Тины Кароль, Григорий Либерман, не смог сидеть сложа руки, пока оккупанты бомбят его родную страну. Мужчина в первые дни войны присоединился к территориальной обороне.
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