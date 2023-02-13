"Старики принесли войну": легендарный украинский актер высказался о российских артистах

Легендарный украинский артист Алексей Горбунов дал откровенное интервью, где рассказал об отношении к российским звездам.

Алексей Горбунов высказался о российских артистах / коллаж фото УНИАН

Те немногие российские артисты, которые выступили против развязанными Путиным войны против Украины, заслуживают самых лестных слов за смелость. Об этом сказал легендарный украинский актер и кинозвезда Алексей Горбунов в интервью YouTube-каналу "И грянул грэм".

"Диму Назарова я очень хорошо знаю, потому что я с ним много снимался. Я много его стихов слушаю, которые он исполняет под гитару. И с Хабенским я снимался. Но меня 9 лет нет в России, я слежу за ними очень поверхностно. Учитывая то, что уже почти год мы живем в этом кошмаре, в этой жести, к которой никак никто не может привыкнуть, со страданиями близких людей, понятно, что мое сердце разбито этими бомбами и этой войной", − сказал артист.

По его мнению, в очередной раз повторилась ситуация, когда старики (Путину, напомним, 70 лет) развязали войну на которой придется умирать молодым.

"Старики принесли молодым эту войну. К детям пришли люди пенсионного возраста и сказали: "Теперь будет вот так". А детям Масяня сейчас рассказывает то, как на самом деле происходит. Как по мне, круче, чем Куваев (Олег Куваев – аниматор и автор легендарного веб-сериала "Масяня", − Главред), никто не объяснит. Новые выпуски "Масяни" о войне − просто шедеврально. И это детям гораздо понятнее, чем наши умные разговоры о том, кто виноват. Я вообще удивляюсь, как про это до сих пор можно говорить. Уже год все всё видят", - говорит Горбунов.

К слову, ранее Константин Хабенский уволил актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из возглавляемого им МХТ имени Чехова. Причиной расторжения контракта стали громкие "антироссийские настроения" актеров. Назаров покинул культурное учреждение, которому отдал 20 лет.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, который еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину, заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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