УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Новости
  3. Stars

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Алена Кюпели
9 марта 2024, 11:44обновлено 9 марта, 12:49
Певца стошнило прямо в колонии, прямо на 8 марта.
Дочь Путина отправила певца-патриота в тюрьму
Дочь Путина отправила певца-патриота в тюрьму / Коллаж Главред, фото Ura.ru

Российский певец-патриот SHAMAN (Ярослав Дронов), который является частым гостем пропагандистских концертов, поддерживающих войну в Украине, выступил в женской исправительно-трудовой колонии.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", певцу-фавороту террориста Путина пришлось ехать по указке дочери диктатора Екатерины Тихоновой.

"Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом", - пишут пропагандисты.

видео дня

Сообщается также, что сам певец был не в восторге от идеи провести 8 марта в женской колонии, но, как говорят осведомленные люди, особого выбора ему не оставили.

Кроме того, путинисту там стало плохо. "Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту", - сказал источник, близкий к артисту.

Напомним, ранее концерт двух певцов-путинистов Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова) во временно аннексированном Крыму едва не стал "трагедией" – из-за прожженной шинели от концертного костюма. Ситуацию активно "разгоняют" российские пропагандистские СМИ.

Напомним, ранее SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем" заявил, что воевать против Украины его не пускает жена.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У Зеленского назвали России условия переговоров

У Зеленского назвали России условия переговоров

12:04 Политика
Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:50 Мир
Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

10:29 Украина
Все главные новости

Популярное

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя 9009

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 3492

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление 2786

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 1954

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

Последние новости

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

12:22

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

12:04

В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

12:04

У Зеленского назвали России условия переговоров

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:44

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

10:50

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:32

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

10:29

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

Реклама
10:22

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчиныВидео

09:44

Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

09:32

Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизмамнение

09:23

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

08:47

Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

08:30

Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

08:01

Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

07:35

Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакоймнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

05:30

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

Реклама
04:35

Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

04:10

Точно не для красоты: почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями

03:00

В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

02:24

Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут

01:30

Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США

08 марта, пятница
23:53

РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

23:38

Франция готовится воевать в Европе: в Politico раскрыли детали и назвали врага

23:10

"Никому не удалось": Зеленский рассчитывает на Эрдогана в освобождении крымских татар

23:08

США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

22:32

Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

21:50

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

21:46

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:10

В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

20:58

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

Реклама
18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять