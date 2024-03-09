Певца стошнило прямо в колонии, прямо на 8 марта.

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Дочь Путина отправила певца-патриота в тюрьму / Коллаж Главред, фото Ura.ru

Российский певец-патриот SHAMAN (Ярослав Дронов), который является частым гостем пропагандистских концертов, поддерживающих войну в Украине, выступил в женской исправительно-трудовой колонии.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", певцу-фавороту террориста Путина пришлось ехать по указке дочери диктатора Екатерины Тихоновой.

"Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом", - пишут пропагандисты.

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Сообщается также, что сам певец был не в восторге от идеи провести 8 марта в женской колонии, но, как говорят осведомленные люди, особого выбора ему не оставили.

Кроме того, путинисту там стало плохо. "Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту", - сказал источник, близкий к артисту.

Напомним, ранее концерт двух певцов-путинистов Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова) во временно аннексированном Крыму едва не стал "трагедией" – из-за прожженной шинели от концертного костюма. Ситуацию активно "разгоняют" российские пропагандистские СМИ.

Напомним, ранее SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем" заявил, что воевать против Украины его не пускает жена.

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