Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Российский певец-патриот SHAMAN (Ярослав Дронов), который является частым гостем пропагандистских концертов, поддерживающих войну в Украине, выступил в женской исправительно-трудовой колонии.
По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", певцу-фавороту террориста Путина пришлось ехать по указке дочери диктатора Екатерины Тихоновой.
"Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом", - пишут пропагандисты.
Сообщается также, что сам певец был не в восторге от идеи провести 8 марта в женской колонии, но, как говорят осведомленные люди, особого выбора ему не оставили.
Кроме того, путинисту там стало плохо. "Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту", - сказал источник, близкий к артисту.
Напомним, ранее концерт двух певцов-путинистов Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова) во временно аннексированном Крыму едва не стал "трагедией" – из-за прожженной шинели от концертного костюма. Ситуацию активно "разгоняют" российские пропагандистские СМИ.
Напомним, ранее SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем" заявил, что воевать против Украины его не пускает жена.
Вас также может заинтересовать:
- Агутин не захотел быть в одном кадре с российским певцом Shaman, который воспевает войну в Украины
- Певец-подкаблучник Shaman из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт
- Чуть не сгорел на работе: у SHAMAN на концерте Газманова запылала шинель