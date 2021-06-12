УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

12 июня 2021, 14:22

Меган Маркл планировала родить дочь дома с частным врачом.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл решила рожать в роддоме, который основали женщины, и консультировалась в процессе с акушеркой из Великобритании, которая помогала ей рожать Арчи в первый раз.

Как сообщает People со ссылкой на инсайдеров, решение Меган и Гарри было не спонтаннм - они долго выбирали клинику для родов.

Дочь меган маркл родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital 4 июня 2021 года.

"Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами",– рассказал инсайдер.Читайте такжеКейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

Клиника Santa Barbara Cottage Hospital также находится рядом с их домом, а также имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.

Верхом желаний пары стала конфиденциальность и уровень охраны в клинике.

"Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были в Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех нужно было разместить в больнице", - добавил аноним.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Роды Меган Маркл контролировала доктор Мелисса Дрейк при дистанционной поддержке доктора Гоури Мот из Великобритании, которая присутствовала при родах герцогини в первый раз.

Как ранее сообщал Главред, Кейт Миддлтон и принц Уильям первыми отправили подарок дочке принца Гарри и Меган Маркл.

О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале 2021 года - пара сделала признание в День влюбленных.

До этого, в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.

принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнееНазваны две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношенийАлина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессиюЗвезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманыГороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы

Последние новости

14:49

"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

14:27

Святослав Вакарчук раводится с женой после более 20 лет брака

14:22

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

14:19

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

14:17

Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать Видео

Реклама
13:55

Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей Фото

13:53

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

13:47

Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube Видео

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

12:56

В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

Реклама
09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

04:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

11 июня, пятница
23:45

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

23:36

Врач рассказала, какую черешню опасно покупать Видео

Реклама
22:56

Плаванье или бег: в чем сила тренировки Видео

22:45

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - Зеленский Видео

22:41

В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи Видео

22:29

Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря Видео

21:52

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского Видео

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

21:18

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять