Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл решила рожать в роддоме, который основали женщины, и консультировалась в процессе с акушеркой из Великобритании, которая помогала ей рожать Арчи в первый раз.

Как сообщает People со ссылкой на инсайдеров, решение Меган и Гарри было не спонтаннм - они долго выбирали клинику для родов.

Дочь меган маркл родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital 4 июня 2021 года.

"Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами",– рассказал инсайдер.Читайте такжеКейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

Клиника Santa Barbara Cottage Hospital также находится рядом с их домом, а также имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.

Верхом желаний пары стала конфиденциальность и уровень охраны в клинике.

"Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были в Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех нужно было разместить в больнице", - добавил аноним.

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Роды Меган Маркл контролировала доктор Мелисса Дрейк при дистанционной поддержке доктора Гоури Мот из Великобритании, которая присутствовала при родах герцогини в первый раз.

Как ранее сообщал Главред, Кейт Миддлтон и принц Уильям первыми отправили подарок дочке принца Гарри и Меган Маркл.

О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале 2021 года - пара сделала признание в День влюбленных.

До этого, в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.