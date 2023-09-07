Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановке

Герцоги Сассекские вместе с 2016 года, с 2018 - они официально муж и жена. В истории отношений принца Гарри и Меган Маркл было много скандалов, скользких тем и общественного неприятия. Тем не менее пара, вопреки всем слухам, остается вместе.
Их каждый выход в свет рассматривают под лупой - иногда обнаруживают признаки скорого развода, иногда едва сдерживают улыбки умиления. К последнему случаю можно отнести момент, который попал в документальный сериал "Игры непокоренных" от Netflix, исполнительным продюсером которого выступил принц Гарри.
Так в одном из эпизодов, описанных Daily Mail, показали, как Меган Маркл представляет своего мужа в прошлом году в Гааге на церемонии открытия соревнований. Она произнесла проникновенную речь. "Я не могла бы любить и уважать его больше. И я знаю, что многие из вас чувствуют то же самое, ведь он ваш коллега-ветеран, отслуживший два срока в Афганистане и десять лет военной службы, а также основатель Invictus Games и отец наших двух маленьких детей, Арчи и Лили. Пожалуйста, поприветствуйте моего невероятного мужа, принца Гарри, герцога Сассекского", - произнесла Маркл.
Слова жены растрогали принца Гарри. На сцену он поднимался явно взволнованным, и обратился к ней, как до этого не обращался на публике. Он сказал: "Спасибо, любовь моя".
Смотрите видео речи Меган Маркл, посвященной принцу Гарри:
Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.
Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.
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