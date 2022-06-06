Стало известно, где живет Лобода и куда устроила свою дочь

Светлана Лобода появилась в новой школе/ instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно выпустила песню на украинском языке в поддержку Украины в ее противостоянии зверской россии, устроила свою дочь в частную школу.

Как сообщает Телеграмм-канал "Звездач", дочь певицы будет учиться в Риге. Канал также сообщает, что Светлана Лобода живет в Юрмале, как раз по соседству с Валерием Меладзе.

Светлана Лобода привела дочь в новую школу. Фото соцсети

Отметим, что до того, как встать на защиту Украины, певица несколько дней молчала. Ее кум пояснил эту ситуацию тем, что Лободе было нужно время на то, чтобы покинуть россию, где за поддержку украинской стороны предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, российский концертный директор Леонид Дзюник, как и другие российские продюсеры все никак не может успокоиться из-за отъезда украинских звезд. А еще больше их "разрывает" от того, что некоторые украинские артистки поддержали свою страну в войне, которую развязала россия. Так, по словам продюсера Леонида, Светлана Лобода получала по 75 тысяч евро за одно свое выступление в россии и теперь якобы "осталась не у дел".