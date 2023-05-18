Стало известно, где жила Пугачева по приезду в Москву

Алла Пугачева больше не может останавливаться в своем доме.

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Алла Пугачева приехала на похороны Юдашкина / Коллаж:Главред, Фото Комсомольская правда

Российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала диктатора Путина и его военное вторжение в Украину, во время своего приезда в Москву не ночевала в своем доме.

Как сообщает российское СМИ CTNEws, певица остановилась в доме покойного модельера Валентина Юдашкина. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Борисовна во время своего московского визита жила у семьи Юдашкиных..

"У меня также есть информация, что в России она (Пугачёва) находилась два-три дня и жила у семьи Юдашкиных, а не в деревне Грязь. Возможно, все-таки сделка по продаже дома состоялась или находится в завершающей стадии", - сказал он.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Пугачева продала свой замок в поселке Грязь. Покупателем стал некий шоумен, который долгое время торговался с певицей. Сообщается, что он планирует сделать крематорий и бюро по организации похорон из дома Пугачевой и Галкина.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

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