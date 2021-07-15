Стало известно, чем занялась Вика из Неангелов после распада группы

Вика Смеюха / instagram.com/vikanablack

В марте 2021 стало известно, что группа НеАнгелі распалась. Слава Каминская начала сольную карьеру, и ее коллега Виктория также продолжает карьеру певицы.

Виктория Смеюха под псевдонимом VIKTORIA уже выпустила дебютную композицию с символическим названием Мы не ангелы. Кстати, с музыкальным стилем артистка не стала экспериментировать. Как сообщили Главреду на Новом канале, за кулисами шоу Хто зверху? (Новый канал) Виктория призналась, что продолжит петь о женщинах и их судьбах.

"В дебютной песне я сохранила траекторию драматической направленности, что делает ее подобной "неангельской", – рассказывает певица. – Подытожила финал карьеры в группе и ознаменовала старт сольного творчества. Следующие композиции будут другими. Собираюсь экспериментировать, ведь хочу продемонстрировать все грани своего голоса. Я пою душой, поэтому хочу ее обнажить перед зрителем".

Вскоре поклонники услышат новые песни, которые будут наполнены духовным содержанием.

Вика Смеюха / Новый канал

"Я касаюсь струн души, когда стихи моих песен ложатся на музыку, – говорит певица. – Пою о том, что близко людям, в частности – женщинам. Это оды о любви и трудностях, которые возникают, когда люди любят".

Вика Смеюха появится в новых выпусках шоу Хто зверху?, которое сейчас снимает Новый канал.

Пока что точная дата выхода нового сезона Хто зверху? в 2021 году - неизвестна.