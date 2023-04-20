"Стал звездой на небе": певец популярной k-pop группы совершил самоубийство

25-летний Мун Бин находился на пике славы, но пополнил ряды печально известных "идолов", которые свели счеты с жизнью.

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Умер Мун Бин - член группы Astro покончил с собой / instagram.com/moon_ko_ng, flickr.com (Yun Huang Yong)

Южнокорейский актер, модель и певец, член популярной k-pop группы ASTRO 25-летний Мун Бин 19 апреля был обнаружен в своей квартире в Сеуле без признаков жизни. Об этом сообщает CNN.

Его коллеги стали волноваться, когда артист пропустил репетицию. Менеджер Мун Бина приехал к нему домой, но там ему никто не отвечал. При помощи полиции дверь в жилище певца была вскрыта. Тело Бина не имеет признаков насильственной смерти, однако полицейские не делают официальных заявлений, пока не появятся результаты аутопсии. По предварительным данным Мун Бин совершил самоубийство.

Представители музыкального лейбла Fantagio, с которым сотрудничал артист, уже выразили свои соболезнования: "Он внезапно покинул нас и стал звездой на небе. Все участники Astro, работники Fantagio, руководители и сотрудники, которые были вместе с ним в течение долгого времени, глубоко оплакивают умершего в огромной печали и шоке. Он всегда любил и думал о своих поклонниках больше, чем кто-либо другой".

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Мун Бин начал свою карьеру в шесть лет - он был моделью, снимался в рекламах и музыкальных клипах. Три года спустя получил свою первую роль - в дораме "Мальчики краше цветов". После этого стал сотрудничать с лейблом Fantagio, который в 2016 году создал бойз-бенд ASTRO, который быстро набирал популярность.

В 2019 году певец брал отпуск от сценической деятельности по состоянию здоровья, однако спустя четыре месяца вернулся к коллегам по группе. В 2020 году вместе с Санха из Astro создали собственный дуэт (не прекращая деятельность в коллективе). За день до смерти Мун Бина стало известно, что их дуэт был приглашен выступить на ежегодном музыкальном фестивале "Концерт мечты", который должен состояться 27 мая.

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