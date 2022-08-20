"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

Майк Тайсон находится в плачевном состоянии / FOX

Через месяц после заявления о том, что его "срок годности подходит к концу", бывший чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон был замечен в инвалидной коляске. Теперь несколько фотографий Тайсона, сидящего в инвалидной коляске в аэропорту Майами, которые гуляют по Интернету, вызвали опасения по поводу здоровья.

Mike Tyson has been spotted in a wheelchair while holding his walking stick at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after the former world heavyweight champion morbidly claimed his death is 'coming really soon' at the age of 56. pic.twitter.com/DJexXfz0Yq — Ezza-World-News (@ezza_world) August 17, 2022

Как сообщает Firspot, излишне говорить, что ставшие вирусными фотографии стали огромным поводом для беспокойства фанатов и последователей Тайсона, которым тяжело видеть легенду бокса в таком состоянии.

Говорят, что Тайсон "борется с обострением ишиаса". Теперь на недавнем вирусном снимке Тайсон, одетый во все белое, сидит в инвалидной коляске с палкой, зажатой между ног. На снимках также видны двое сотрудников аэропорта, стоящих позади него. Похоже, они управляют инвалидной коляской Тайсона.

Когда в Интернете появились эти фотографии, фанаты вспомнили собственные слова боксера о том, что его смерть наступит "очень скоро". Во время своего подкаста Hotboxin With Mike Tyson боксер сказал: "Конечно, мы все когда-нибудь умрем. Потом, когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице. Я говорю: "Вау. Мой срок годности подходит к концу. Очень скоро".

Напомним, ранее Анна Заворотнюк, дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более 3 лет борется с раком мозга, прокомментировала состояние своей матери. "Болезнь очень серьезная. Сложно говорить об этой стороне жизни даже с близкими людьми. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль", — поведала Анна Заворотнюк, которую цитирует Комсомольская правда.

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