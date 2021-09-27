Срочно вызвали скорую: звездному участнику Танцев со звездами прямо на паркете стало плохо

Фагот и Екатерина Тришина / скриншот

Известному певцу и участнику группы ТНМК Олегу Фаготу стало плохо во время эфира Танці з зірками на 1+1.

Как стало известно во время прямого эфира, музыканту нужно было выходить на паркет, но ему стало плохо и пришлось вызвать медиков.

Как оказалось, у Фагота поднялось давление. Об этом зрителям рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов, прервав эфир на блок рекламы.

Врачи попросили Фагота не выступать, но он их не послушал и продолжил участие в программе тем самым не сорвал прямой-эфир.

Он со своей партнершей Екатериной Тришиной исполнили пасодобль.

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После выступления зрители взорвались аплодисментами и скандировали: "Браво".

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Судьи Танців з зірками также похвалили Фагота за то, что он все же вышел танцевать. Выступление пары оценили в 29 баллов из 40.

Напомним, что в четвертом эфире паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.