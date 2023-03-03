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Среди бела дня, прямо на улице: украинская певица рассказала о пережитом насилии

3 марта 2023, 21:20
Yagoda убеждена, что своим травматичным опытом необходимо делиться, чтобы повышать осведомленность общественности.
Yagoda, Лилия Верес
Yagoda рассказала о пережитом насилии / instagram.com/yagoda.official

Украинская певица Yagoda (настоящее имя - Лилия Верес) рассказала, что каждый выход на улицу для нее может стать очень тревожным. Все дело в насилии, которое артистка пережила на улице среди бела дня. Травмирующим опытом она поделилась с РБК-Украина.

Так Верес отмечает, что старается выбирать максимально неприметный гардероб, чтобы не привлекать к себе внимание и не бояться быть обиженной. Такие мысли начали посещать ее после того, как певицу "облапали" на улице.

Лилия Смогла дать отпор, но с последствиями насилия и неуважительного отношения она борется до сих пор. "Иногда перед выходом на улицу я думаю: "Так, надо снять каблуки, нужна юбка подлиннее" и так далее... Потому что у меня есть опыт, когда задула баллончиком какого-то козла, который решил меня шлепнуть по бедрам среди бела дня в людном месте. А это не ок, не ок! Ибо все начинается с малого. Потому что мои границы важны, и я думаю, что после этого случая он хорошо подумает, протягивать ли руки к прохожей девушке", - отмечает певица.

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Также она призналась, что это не единственный подобный опыт в ее жизни - Лилия Верес рассказала, что на одном из кастингов ее принуждали раздеться. Она не согласилась, и покинула отбор.

Певица отмечает, что выносит все это на публику с одной целью - доказать женщинам и девушкам, пережившим насилие, что не нужно молчать, обращаться за помощью - не стыдно, а заявлять на обидчиков - необходимо, чтобы улицы становились безопасней.

"Жертва не виновата никогда, виноват только обидчик. И это важно, об этом нужно орать! Чтобы наши дети жили в другом обществе, где "нет" означает "нет"! Где я имею роскошь просто быть собой и не думать, не привлечет ли моя юбка какого-нибудь…" - добавляет Yagoda

Напомним, вокруг украинского певца Иво Бобула вспыхнул скандал из-за сексизма. Певец размышлял над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал из интервью, которое у него брала журналистка Эмма Антонюк.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

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