Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"

Кристина Трохимчук
24 апреля 2026, 17:28
СТБ раскрыл личность главного героя 15 сезона шоу "Холостяк".
Холостяк 15 - новый герой шоу
Холостяк 15 - новый герой шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Вы узнаете:

  • Кто стал новым Холостяком
  • Чем известен Вячеслав Кравцов

В сети появилась официальная информация о главном герое шоу "Холостяк-15". Покорять сердца девушек в новом сезоне будет Вячеслав Кравцов — красавчик, спортсмен, бизнесмен и любящий отец, сообщает СТБ.

"Вячеслав Кравцов — наш новый Холостяк. Приглашаем тебя на свидание осенью", — сообщили на странице шоу в Instagram.

Биография Вячеслава Кравцова
Биография Вячеслава Кравцова / фото: stb.ua

Кто такой Вячеслав Кравцов

Новый Холостяк родился в Одессе и с 11 лет начал заниматься баскетболом. Уже в 17 лет он переехал в Киев для профессионального развития, а в 19 дебютировал в составе национальной сборной Украины. Его спортивная карьера развивалась очень успешно: он выступал в Европе и Азии и достиг главной цели любого баскетболиста — сыграл в НБА за "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз". Более 10 лет он выступает за национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.

Сейчас он совмещает спорт с предпринимательством и владеет морским логистическим бизнесом.

Вячеслав Кравцов - Холостяк
Вячеслав Кравцов - Холостяк / фото: instagram.com, Вячеслав Кравцов

Личная жизнь Вячеслава Кравцова

Новый Холостяк уже был женат. Несмотря на развод, он активно участвует в воспитании 5-летней дочери. Семья занимает ключевое место в жизни Вячеслава, и к созданию новых отношений он подходит максимально осознанно.

Ранее Главред сообщал, что Иван Люленов, популярный исполнитель и звезда "Лиги Смеха", оказался в центре скандала после релиза трека "Икона" из-за своего провокационного образа. Творчество артиста вызвало резкую критику со стороны представителя церкви.

Также певица Таисия Повалий, открыто вставшая на сторону РФ, впервые вышла в свет после конфискации ее имущества в Украине. Артистка попыталась оправдать своё предательство драматичной историей, заявив, что на родине якобы жила в постоянном страхе.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

"Ему 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

"Ему 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет все

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

17:06

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
16:58

Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушнымВидео

16:47

Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответилиВидео

16:33

Туристка назвала самую дешевую страну, но местные жители думают иначеВидео

16:27

Пыль исчезнет на недели: один простой трюк — и уборка больше не нужнаВидео

Реклама
16:20

Дожди и мокрый снег: какая погода будет в Харькове на выходных

16:18

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

16:12

"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульствеВидео

15:56

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитниковФото

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

15:18

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильникВидео

15:15

"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

15:10

Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

14:57

Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

14:47

Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

Реклама
14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

Реклама
11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

