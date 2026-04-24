Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"

СТБ раскрыл личность главного героя 15 сезона шоу "Холостяк".

https://stars.glavred.info/sportsmen-biznesmen-i-otec-kto-stal-novym-geroem-shou-holostyak-10759313.html Ссылка скопирована

Холостяк 15 - новый герой шоу

Вы узнаете:

Кто стал новым Холостяком

Чем известен Вячеслав Кравцов

В сети появилась официальная информация о главном герое шоу "Холостяк-15". Покорять сердца девушек в новом сезоне будет Вячеслав Кравцов — красавчик, спортсмен, бизнесмен и любящий отец, сообщает СТБ.

"Вячеслав Кравцов — наш новый Холостяк. Приглашаем тебя на свидание осенью", — сообщили на странице шоу в Instagram.

видео дня

Биография Вячеслава Кравцова

Кто такой Вячеслав Кравцов

Новый Холостяк родился в Одессе и с 11 лет начал заниматься баскетболом. Уже в 17 лет он переехал в Киев для профессионального развития, а в 19 дебютировал в составе национальной сборной Украины. Его спортивная карьера развивалась очень успешно: он выступал в Европе и Азии и достиг главной цели любого баскетболиста — сыграл в НБА за "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз". Более 10 лет он выступает за национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.

Сейчас он совмещает спорт с предпринимательством и владеет морским логистическим бизнесом.

Вячеслав Кравцов - Холостяк

Личная жизнь Вячеслава Кравцова

Новый Холостяк уже был женат. Несмотря на развод, он активно участвует в воспитании 5-летней дочери. Семья занимает ключевое место в жизни Вячеслава, и к созданию новых отношений он подходит максимально осознанно.

Последние новости шоу-бизнеса

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред