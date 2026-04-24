Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"

В сети появилась официальная информация о главном герое шоу "Холостяк-15". Покорять сердца девушек в новом сезоне будет Вячеслав Кравцов — красавчик, спортсмен, бизнесмен и любящий отец, сообщает СТБ.
"Вячеслав Кравцов — наш новый Холостяк. Приглашаем тебя на свидание осенью", — сообщили на странице шоу в Instagram.
Кто такой Вячеслав Кравцов
Новый Холостяк родился в Одессе и с 11 лет начал заниматься баскетболом. Уже в 17 лет он переехал в Киев для профессионального развития, а в 19 дебютировал в составе национальной сборной Украины. Его спортивная карьера развивалась очень успешно: он выступал в Европе и Азии и достиг главной цели любого баскетболиста — сыграл в НБА за "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз". Более 10 лет он выступает за национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.
Сейчас он совмещает спорт с предпринимательством и владеет морским логистическим бизнесом.
Личная жизнь Вячеслава Кравцова
Новый Холостяк уже был женат. Несмотря на развод, он активно участвует в воспитании 5-летней дочери. Семья занимает ключевое место в жизни Вячеслава, и к созданию новых отношений он подходит максимально осознанно.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Иван Люленов, популярный исполнитель и звезда "Лиги Смеха", оказался в центре скандала после релиза трека "Икона" из-за своего провокационного образа. Творчество артиста вызвало резкую критику со стороны представителя церкви.
Также певица Таисия Повалий, открыто вставшая на сторону РФ, впервые вышла в свет после конфискации ее имущества в Украине. Артистка попыталась оправдать своё предательство драматичной историей, заявив, что на родине якобы жила в постоянном страхе.
Вас может заинтересовать:
- "Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозга
- "Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь
- "Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульстве
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
