Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

Прямо перед концертом в Индонезии, некие спецслужбы задержали российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине.
В зал явились представители правоохранительных органов в рамках иммиграционного рейда. Говорят, 57-летнему артисту грозит депортация из страны, пишет пропагандистский российский ресурс Стархит.
Отметим, что артист открыто выступает против развязанной Россией войны против Украины. Его недавний пост в годовщину нападения России на Украину, в очередной раз подтвердил мнение артиста. "За год ничего не изменилось. Ровно это же я говорил год назад и повторю сегодня. Вечная память невинно убиенным! Нет никакого прощения развязавшим эту бессмысленную бойню!" - написал он на своей странице в Instagram.
Артист не смог провести запланированный на Бали концерт. Некоторые его поклонники предположили, что артиста "взяли" не российские спецслужбы, а местные, якобы за неправильное оформление визы в Индонезии.
Напомним, ранее комик Михаил Шац, который был признан в РФ иностранным агентом, на своей странице в Instagram показал фото, на котором он и Алла Борисовна позируют с актером Максимом Виторганом, комиком и музыкантом Семеном Слепаковым, Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской из группы Little Big, и Noize MC Иваном Алексеевым.
"Во-первых, это красиво. Во-вторых, неожиданно, в-третьих - приятно", - подписал фото со встречи с Пугачевой Шац.
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