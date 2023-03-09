Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

Артиста "взяли" прямо перед концертом. Он обещает вернуть деньги за билеты своим зрителям.

Михаил Шац / Instagram

Прямо перед концертом в Индонезии, некие спецслужбы задержали российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине.

В зал явились представители правоохранительных органов в рамках иммиграционного рейда. Говорят, 57-летнему артисту грозит депортация из страны, пишет пропагандистский российский ресурс Стархит.

Отметим, что артист открыто выступает против развязанной Россией войны против Украины. Его недавний пост в годовщину нападения России на Украину, в очередной раз подтвердил мнение артиста. "За год ничего не изменилось. Ровно это же я говорил год назад и повторю сегодня. Вечная память невинно убиенным! Нет никакого прощения развязавшим эту бессмысленную бойню!" - написал он на своей странице в Instagram.

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Артист не смог провести запланированный на Бали концерт. Некоторые его поклонники предположили, что артиста "взяли" не российские спецслужбы, а местные, якобы за неправильное оформление визы в Индонезии.

Напомним, ранее комик Михаил Шац, который был признан в РФ иностранным агентом, на своей странице в Instagram показал фото, на котором он и Алла Борисовна позируют с актером Максимом Виторганом, комиком и музыкантом Семеном Слепаковым, Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской из группы Little Big, и Noize MC Иваном Алексеевым.

"Во-первых, это красиво. Во-вторых, неожиданно, в-третьих - приятно", - подписал фото со встречи с Пугачевой Шац.

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